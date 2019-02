Kim naprawdę jest Sławomir? „Ściema, która podbiła serca słuchaczy!” [VIDEO]

Sławomir i Kajra podbili serca Polaków. Ich największy hit „Miłość w Zakopanem” znają chyba wszyscy, od najmłodszych do najstarszych. Na YouTube klip do piosenki ma juz prawie 190 milionów wyświetleń. Ale kima naprawdę jest Sławomir? Czy jego kreacja sceniczna to ściema?

Popularność Sławomira bije rekordy. Artysta wyciska ze swoich pięciu minut ile tylko się da – gra mnóstwo koncertów, występuje w programach telewizyjnych, a ostatnio jako chyba pierwszy w Polsce wystąpił na dwóch imprezach sylwestrowych organizowanych przez TVP i Polsat.

Ale kim naprawdę jest Sławomir? Kim jest jego żona Kajra? Na YouTube pojawił się filmik opisujący historię tej pary artystów. I podobno nie wszystko co mówią zgadza się z rzeczywistością.

Sławomir Paweł Zapała urodził się 19 marca 1983 w Krakowie. W 2006 ukończył tam Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego. Podczas studiów poznał swoją obecną żonę i sceniczną partnerkę Magdalenę Kajrowicz, urodzoną 27 kwietnia 1984 w Wałbrzychu.

Po ukończeniu nauki w PWST wystąpił w wielu filmach i serialach, praktycznie tylko w rolach drugoplanowych.Możemy go zobaczyć m.in. w filmach takich jak: „Karol. Człowiek, który został papieżem”, „33 sceny z życia”, „Pod Mocnym Aniołem”, i serialach „Hotel 52”, „Czas honoru”, „Prawo Agaty”, „Blondynka”, „Ojciec Mateusz” czy „Świat według Kiepskich”.

Występował w teatrach: Rozrywki, Bagatela, Kamienica, Na Woli oraz Studio.

Sławomir twierdzi, że karierę muzyczną rozpoczął w USA gdzie zdobył uznanie tamtejszej Polonii i gdzie w barze poznał swoją żonę. Piękne, ale nieprawdziwe.

Postać Sławomira i muzyki „Rock Polo” została całkowicie wymyślona, być może początkowo w ramach żartu z popularnego gatunku disco polo. Pomysł na Sławomira ma być wspólnym dziełem Zapały, Tymona Tymańskiego i Piotra „Kędziora” Kędzierskiego.

Tymon Tymański miał wymyślić styl muzyki o nazwie „rock polo” oraz Piotr Kędzierski, wpadł na pomysł, by Sławomir witał się zawsze w sposób charakterystyczny czyli znanym powitaniem: „Cześć, tu Sławomir”! Kreacja sceniczna Sławomira oraz teksty i muzyka piosenek to już działo zdolnego aktora Sławka Zapały.

Pomysłowość, poczucie humoru i ciężka praca przyniosły Sławomirowi i Kajrze wielką sławę i pieniądze. A propos pieniędzy to podobno w tym duecie to Kajra trzyma kasę. I dobrze, dziewczyny są bardziej skrupulatne od chłopaków ;)