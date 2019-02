Komentarze po konwencji Biedronia. Skrajna lewica atakuje w Polsce. „Powtórka z Palikota”

Za nami konwencja założycielska partii Roberta Biedronia, podczas której padały głównie populistyczne hasła i słowa o miłości, unikaniu wojny etc. Pojawiło się jednak także kilka konkretnych propozycji programowych. Czym Biedroń będzie chciał kusić Polaków?

Partia Roberta Biedronia, jak dzisiaj ogłoszono będzie nazywała się „Wiosna”, miała mieć program skierowany do wyborców centro-lewicowych. Okazuje się jednak, że to połączenie antyklerykalnego Palikota w najcięższym stadium oraz partii Razem w kwestiach światopoglądowych.

Robert Biedroń już na samym początku postanowił usytuować się na pozycjach skrajnie lewicowych. Wśród postulatów, które zostały dziś ogłoszone znalazła się między innymi walka ze smogiem, na co pozwolić ma zamknięcie wszystkich kopalń do 2035 roku.

W dwóch wypowiedziach pod rząd Biedroń najpierw ujął się za cierpiącymi zwierzętami, by chwilę później zadeklarować zgodę na zabijanie dzieci nienarodzonych. Do pierwszej kwestii dodał obietnicę…utworzenia Rzecznika Praw Przyrody, zaś w przypadku drugiej postuluje aborcję na życzenie do 12 tygodnia ciąży.

Ponadto pojawiły się kwestie likwidacji klauzuli sumienia oraz renegocjacji Konkordatu. Znalazło się miejsce również na kilka obietnic, za które słono zapłacą podatnicy. Wśród nich m.in. miejsca w żłobkach i przedszkolach dla wszystkich dzieci, rozbudowa kolei, emerytura minimalna 1600 zł czy „równe płace” dla kobiet i mężczyzn.

Tak absurdalne postulaty spotkały się z licznymi komentarzami Internautów

– Wygląda na to, że z umiarkowania Biedronia niewiele zostało. Brzmi to wszystko jak powtórka z Palikota na etapie ostrego antyklerykalizmu i zlewaczenia – pisze Łukasz Warzecha.

Wygląda na to, że z umiarkowania Biedronia niewiele zostało. Brzmi to wszystko jak powtórka z Palikota na etapie ostrego antyklerykalizmu i zlewaczenia. — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) February 3, 2019

Odejście od węgla do 2035 r. Przecież ten człowiek nie wie, o czym mówi. Nie ma pojęcia o polskim bilansie energetycznym. To są jakieś androny. #Biedroń — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) February 3, 2019

– Teraz kluczowe pytanie do #Biedroń – ile to będzie kosztować i komu (i o ile) podniesiecie podatki? #NowyRozdział – pyta słusznie Patryk Wachowiec z FOR.

Teraz kluczowe pytanie do #Biedroń – ile to będzie kosztować i komu (i o ile) podniesiecie podatki? #NowyRozdział — Patryk Wachowiec (@PatrykWachowiec) February 3, 2019

Likwidacja klauzuli sumienia lekarzy, limit 30dni w kolejce do specjalisty, jak przekroczony to wizyta lekarza w sektorze prywatnym i zapłaci za to NFZ Aha Panie @RobertBiedron, do lekarzy prywatnie są kolejki na 3+ miesięcy do przodu, bo brakuje lekarzy. Pan zejdzie na ziemię — Jakub Kosikowski (@kosik_md) February 3, 2019

Chyba tylko orgazmu dla każdego #Biedroń nie obiecał. — WytyKacz (@Wytykacz) February 3, 2019

#Biedroń wprowadzi ustawowo maksymalnie 30dniowy okres oczekiwania w kolejce do lekarza specjalisty 😂 — ania tomsia 🇵🇱 (@aniatomsia) February 3, 2019

W sumie PILNE!!! Wypłynęło jedyne możliwe podsumowanie głównych założeń programu nowej partii Roberta Biedronia! pic.twitter.com/JJF291vgv1 — Misha von Jadczak (@michaljadczak) February 3, 2019

Co do Biedronia to zapraszam do Słupska. Brud smród i ubóstwo oraz rządy lokalnej mafii. Osiągnięcia Biedronia ? Lodowisko przed ratuszem i zakaz postawienia choinki na głównym placu. Byłem dwa miesiące temu u znajomych. Modlili się przed wyborami aby nie wygrał. — Marek Markowski (@panzer_w1959) February 3, 2019