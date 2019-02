Koszmarna katastrofa kolejowa. „Większość pasażerów spała”. Dramatyczne zdjęcia z akcji ratunkowej [FOTO]

W niedzielę wczesnym rankiem wykoleił się pociąg w północno-wschodniej części Indii. Według dotychczasowych informacji zginęło 7 osób, 29 zostało rannych.

Katastrofa miała miejsce ok. 30 kilometrów na północ od Patny, stolicy stanu Bihar. W momencie katastrofy większość pasażerów jeszcze spała.

Okoliczni mieszkańcy natychmiast podążyli z pomocą. Pomagali ratownikom w wyciąganiu ludzi uwięzionych w przewróconych i zmiażdżonych wagonach.

Agencja prasowa Trust of India poinformowała, że najprawdopodobniej pociąg wykoleił się z powodu pęknięcia szyny.

Nine train cars of the Seemanchal Express have derailed in India’s Bihar state, about 30km from provincial capital Patna, killing at least 6 and leaving many passengers injured: local media pic.twitter.com/INGpODY6CL

— Global Times (@globaltimesnews) 3 lutego 2019