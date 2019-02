Kurski: „Nie przeprosimy Jarosława Kaczyńskiego”. Naczelny GW zapowiada publikację kolejnych taśm

Zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, Jarosław Kurski podkreśla, że gazeta nie wycofuje się z twierdzeń, które zawarła w serii artykułów poświęconych „taśmom Kaczyńskiego” i dodaje, że redakcja „nie ulegnie szantażom”.

W piątek PAP oraz rzeczniczka PiS informowali, że Jarosław Kaczyński skierował kilka wezwań przedsądowych dotyczących serii artykułów opublikowanych przez GW. Zażądano przeprosin m.in. za tekst w którym napisano, iż Kaczyński jest „podejrzany o popełnienie przestępstwa”.

W oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Wyborcza.pl pierwszy zastępca redaktora naczelnego utrzymuje, że gazeta nie otrzymała do tej pory żadnego wezwania przedsądowego w związku z publikacjami na temat „taśm Kaczyńskiego”.

Choć oficjalne przeprosiny istotnie pojawiły się, to Kurski przekonuje, że dotyczą one redakcji portalu Gazeta.pl, która miała omyłkowo podać błędną informację na temat pozycji prawnej Kaczyńskiego w związku ze sprawą spółki Srebrna.

