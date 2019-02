Najnowszy ranking najbezpieczniejszych krajów świata. Jaki wynik uzyskała Polska?

Global Finance sporządził ranking najbezpieczniejszych krajów świata. Polska uplasowała się na nim dość wysoko, choć wciąż pozostaje jeszcze w cieniu swoich sąsiadów.

Ranking bierze pod uwagę 182 krajów. Uwzględniono w nim m.in. czynniki gospodarcze, społeczne oraz przyrodnicze, które wpływają na jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Wzajemne korelacje dały zróżnicowany wynik. Jako przykład posłużyć mogą Filipiny, których wynik drastycznie obniżają katastrofy naturalne oraz niepokoje społeczne. Podobnie sytuacja ma się w Jemenie.

W czołówce znalazły się wysoko rozwinięte kraje Europy, które cieszą się stabilną gospodarką, sytuację społeczną, niskim ryzykiem klęsk żywiołowych oraz rozwiniętym systemem opieki medycznej. W pierwszej trójce znalazły się Finlandia, Szwajcaria i Islandia.

Polska wypada w zestawieniu pozytywnie. Nasz kraj znalazł się na 27 miejscu w rankingu. Prześcignęły nas Czechy (miejsce 14.), Niemcy (miejsce 20.), Litwa (miejsce 25) czy Słowacja (miejsce 26.). Niemniej pozostawiliśmy daleko w tyle takie kraje jak Francja, Ukraina, Rosja czy Izrael.

Top 10 safest countries in the world 2019 according to Global Finance:

1. Iceland

2. Switzerland

3. Finland

4. Portugal

5. Austria

6. Norway

7. Qatar

8. Singapore

9. Denmark

10. New Zealandhttps://t.co/Pf9Gww9QX7 pic.twitter.com/tpiEaDy1ej

— Global Finance (@GFmag) January 24, 2019