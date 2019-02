Niemieckie media ukryły ten fakt. Imigranci wepchnęli trzy osoby pod pociąg. Dwóch chłopców nie przeżyło [FOTO/VIDEO]

Do tragedii doszło stacji kolejowej w Norymberdze. Trzech chłopców zostało zepchniętych na tory przez migrantów. Dwóch z nich zginęło pod nadjeżdżającym pociągiem.

Niemieckie media takie jak Süddeutsche czy bawarski Rundfunk pisały o „wypadku” oraz, że chłopcy „upadli” na tory w wyniku bójki. Z czasem wyszło na jaw, że ofiary nie upadły, lecz zostały umyślnie zepchnięte na tory.

Sprawcami okazali się Turek oraz Grek. Ich tożsamość nie była wcześniej ujawniana przez żadne z mediów głównego nurtu. Rewelacje te opublikował w poniedziałek BILD.

Tragicznie zmarli Luca i Frederic pochodzili z miasta Heroldsberg. W piątek wieczorem odwiedzili jeden z norymberskich klubów wraz z przyjacielem. Około północy chcieli wrócić do domu pociągiem.

Nagrania z monitoringu stanowią dowód, że nastolatków pchnięto w pełni świadomie i celowo na szyny. Pociąg zbliżał się do stacji z prędkością około 80 km/h. Chłopcy zginęli na miejscu.

"The families of Luca and Frederic are by no stretch of the imagination happy about this. And neither are the citizens of nearby Heroldsberg. Only completely left-retarded full fledged idiots can still be happy about the full-blown mohammedization of our country [Germany]". pic.twitter.com/lzSlI65Ytz

— Chris (@toomuchfandango) 1 lutego 2019