Robert Biedroń to kłamczuszek? Oto lista niespełnionych obietnic z okresu, kiedy prezydentem Słupska!

Wiosna – to nazwa nowej partii, której działalność oficjalnie zainaugurował w niedzielę b. prezydent Słupska Robert Biedroń. „Wniesiemy świeżość do polskiej polityki, stwórzmy siłę polityczną, która zmieni oblicze tego kraju” – mówił Biedroń podczas niedzielnej konwencji na warszawskim Torwarze.

„W Polce zbyt długo trwa już mroźna zima, teraz, po kilku latach, musi nareszcie się naprawdę skończyć. (…) To my jesteśmy świeżością, to my jesteśmy tą wiosną, to my wniesiemy świeżość do polskiej polityki. Zapraszam was dzisiaj: stwórzmy siłą polityczną, która zmieni oblicze tego kraju, która wprowadzi świeże powietrze do tej zatęchłej polityki” – oświadczył Biedroń po ogłoszeniu nazwy swojego projektu.

Jest antyklerykalnie i „prorównościowo”. ‏Koniec z kopalniami węgla, związki partnerskie, możliwość dokonania aborcji do 12 tygodnia ciąży, renegocjacja konkordatu – to tylko niektóre postulaty podniesione przez Roberta Biedronia podczas dzisiejszej konwencji. – Dziękuję, że uwierzyliście, że zmiana jest możliwa – mówił polityk do tłumu zebranego na warszawskim Torwarze.

Jednak jak wygląda naprawdę dotychczasowa rzetelność lidera partii Wiosna? Wiceminister nauki Piotr Müller przypomniał, że obietnic było wiele, a skuteczności żadnej…

Nie da się ukryć, że Biedroń nie spełnił ich jako włodarz Słupska. Wśród niezrealizowanych zapowiedzi są m. in. obniżenie cen biletów, likwidacja straży miejskiej oraz wprowadzenie karty słupszczanina. Lista jest naprawdę długa i każe stawiać pytanie o wiarygodność nowego projektu tego polityka.

#ObietniceBiedronia #Słupsk cz. 1

1.Obniżenie cen biletów – NIEZREALIZOWANE

2.Zapewnienie miejsc w żłobkach – NIEZREALIZOWANE

3.Likwidacja Straży Miejskiej – NIEZREALIZOWANE

4.Program rowerów miejskich – NIEZREALIZOWANE

5.Dokończenie budowy Parku Wodnego – NIEZREALIZOWANE — Piotr Müller (@PiotrMuller) February 3, 2019

Źródło: Twitter