Teoria spiskowa z Pałacu Buckingham. Księżna Meghan Markle udaje ciąże? Te zdjęcia wywołały burzę [FOTO]

W ostatnich dniach przez łamy brytyjskich mediów oraz media społecznościowe przetoczyła się dyskusja na temat ciąży księżnej Meghan. Część obserwatorów podejrzewa wielką mistyfikację.

Brytyjczycy kochają wszystko co związane z monarchią. Dlatego niezwykła uwagę przykładają do analizy zachować poszczególnych członków rodziny królewskiej.

W ostatnich miesiącach tematem numer 1 jest niezmiennie ciąża księżnej Meghan. Informacja o tym, że książę Harry i Meghan Merkle spodziewają się dziecka została potwierdzona przez Pałac Buckingham w październiku ubiegłego roku. Książęcy potomek ma pojawić się na świecie tej wiosny.

Niektóre z brytyjskich tabloidów zwróciły uwagę, że księżna wyjątkowo często trzyma się za brzuch. W mediach społecznościowych rozpętała się istna burza. Część internautów po analizie zdjęć na których widać księżną Sussexu doszła do wniosku, że księżna Meghan wcale nie spodziewa się dziecka, a cała sprawa to mistyfikacja.

I have serious doubts about her mental health. This on-off-bump is insane. How can she wear different bump sizes? Doesn't she realize that the whole world is watching? Is she laughing about us? #megxit #MeghanMarkle #moonbump #fakepregnancy pic.twitter.com/6voVOmZLwH

— Fairytalesparklz (@Fairytalespark1) January 30, 2019