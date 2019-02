To unikalne auto spędziło 35 lat w zepsutej windzie. Kolekcjoner zapłacił za nie fortunę

W nieczynnej od 1984 roku windzie we włoskim Turynie odnaleziono bardzo rzadki i cenny model Alfa Romeo Giulietta ZS. Auto trafiło na aukcję, na której sprzedano je za ponad pół miliona euro.

Chyba nikt jeszcze nie słyszał o samochodzie uwięzionym przez 35 lat w windzie. Tymczasem na takie znalezisko natrafiono w jednej z turyńskich kamienic. Gdy podczas wywożenia auta z piwnicy winda się zepsuła, samochód utkwił w niej na dziesięciolecia.

A jest to nie byle co, bo jeden z cenniejszych okazów w historii marki. Giulietta SZ (Sprint Zagato) z 1962 roku została zaprojektowana przez Bertone Franco Scaglione. Karoserię ma z aluminium, dzięki czemu przetrwała ona w doskonałym stanie. Powstało tylko 200 sztuk tego modelu.

Samochody te uczestniczyły w kilku prestiżowych wyścigach, w tym w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Auto ma czterocylindrowy silnik o pojemności 1,3 litra i mocy 115 KM, ale dzięki bardzo lekkiej aluminiowej karoserii osiągały dużą szybkość.

Ponieważ właściciel auta już dawno nie żyje, przejął je skarb państwa. Auto sprzedano za rządowej aukcji za 567 tys. euro.

1962 Alfa Romeo Giulietta SZ Sitting In Basement For 35 Years Sells For $650K https://t.co/kQRhhdPzkK pic.twitter.com/gToLXcE7R7

— AutoRepairTech.co (@AutoRepairTechs) 2 lutego 2019