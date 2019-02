Za 12 dni zaczyna się rewolucja w rozliczeniach podatkowych. „Są cztery opcje”. To może być prawdziwy cios dla doradców

To prawdziwa rewolucja. Fiskus udostępniając w internecie przygotowane deklaracje podatkowe dla milionów Polaków, da szansę na otrzymanie wcześniej zwrotu nadpłaty podatków.

Nadchodzi rewolucja w wypełnianiu zeznań podatkowych. Od 15 lutego Urzędy Skarbowe przygotują za nas nasze rozliczenie podatkowe. Wystarcz sprawdzić i zatwierdzić przez kliknięcie.

15 lutego rusza platforma „Twój e-PIT”, na której znajdą się zeznania przygotowane za nas przez urzędy. W sieci dostępna będzie po prostu wypełniona deklaracja podatkowa. Wystarczy sprawdzić, kliknąć i gotowe. Można też nie zrobić nic.

W tym roku w tej wersji będą udostępnione tylko formularze PIT-37 i PIT-38.

Gotowe, czyli w pełni wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38 trafią do Portalu Podatkowego (dostępny pod adresem podatki.gov.pl) i będą dostępne od połowy lutego. To po prostu oznacza, że obywatele nie muszą składać żadnego wniosku w tej sprawie. Urzędnicy automatycznie stworzą PIT, sami go wypełnią, nie trzeba się po to zgłaszać.

Ministerstwo Finansów podało, że pracodawcy dostarczyli ponad 22,8 mln PIT-11, czyli deklaracji o dochodach osób fizycznych. Pracodawcy mieli czas do końca stycznia na przygotowanie takich dokumentów. Teraz, na ich podstawie, przygotowane zostaną zeznania „Twój e-PIT”, które podatnicy dostaną już 15 lutego”.

Zyskają na tym obywatele, nie tylko ci, którzy dostaną szybszy zwrot nadpłaconego podatku (w ciągu 45 dni od dnia wysłania elektronicznego rozliczenia), ale wszyscy, którzy przez lata mozolnie wypełniali własne rozliczenia.

Stracą natomiast doradcy podatkowi, którzy świadczyli usługi w postaci wypełniania zeznań.

Należy dodać, że przygotowana deklaracja podatkowa będzie dostępna w internecie. W oddziałach urzędów skarbowych jej nie będzie – urzędnicy nie wypełnią tam deklaracji za nas.

Jak dostać się do serwisu podatkowego? Potrzebne będą dane do uwierzytelnienia: PESEL, kwota przychodu z deklaracji za 2017 rok oraz kwota przychodu z informacji od pracodawcy (PIT-11) za 2018 rok. Można również użyć profilu zaufanego (znanego m.in. z dostępu do serwisu ePUAP).

Co dalej? Każdy ma w zasadzie cztery możliwości.

Pierwsza to zaakceptowanie przygotowanego zeznania. I to kończy proces rozliczenia.

Druga to zmiana poszczególnych elementów.

Zmiana sposobu rozliczenia np. na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci

Zmiana lub wskazanie organizacji pożytku publicznego, która dostanie 1 proc. podatku

Zmiana danych w przypadku ulgi na dzieci lub wskazanie dzieci, na które obowiązuje ulga podatkowa

Dodanie innych danych – odliczenie darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne

Trzecia możliwość to odrzucenie PIT przygotowanego przez urzędników i samodzielne rozliczenie. W takim wypadku e-PIT nie będzie brany pod uwagę, urzędnicy będą czekać na nowy dokument.

Czwarta opcja, czyli… brak żadnej reakcji. Podatnik może po prostu nie robić nic. W takim układzie 30 kwietnia rozliczenie przygotowane przez fiskusa zostanie uznane za złożone, chyba że wcześniej podatnik rozliczy się również sam.

Co istotne, organizacje pożytku publicznego nie stracą. W e-PIT automatycznie będzie wskazana organizacja pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od rozliczającego 1 proc. podatku. Co ważne, deklaracja sama wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1 proc. według informacji z ubiegłego roku.

Odnośnie osób, które nie posługują się komputerem? Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w ramach usługi e-PIT będą udostępnione wyłącznie w internecie. Podatnik, podobnie jak w poprzednich latach, może złożyć PIT w formie papierowej. Jednak nie ma potrzeby, by ingerować w dokument.

Emeryci i renciści mogą wskazywać OPP bez potrzeby wypełniania całego zeznania PIT – właśnie za pośrednictwem formularza PIT-OP. System będzie funkcjonować tak samo, jak w ubiegłych latach, formularz można wysłać zarówno elektronicznie, jak i złożyć tradycyjnie.

