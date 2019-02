Złapała go za genitalia w trakcie wywiadu. „Jeśli Twój prezydent może łapać kobiety za waginy ja mogę łapać cię za jaja” [VIDEO]

Owen Shroyer jest reporterem serwisu „Info Wars”. Jedna z uczestniczek niedawnego Marszu Kobiet złapała go za krocze w czasie, gdy przeprowadzał wywiad. Została aresztowana tydzień później.

Owen Shroyer przeprowadzał wywiad z młodym uczestnikiem Marszu Kobiet, który odbył się w styczniu w Waszyngtonie. Na głowie nosił czerwoną czapkę MAGA a na ramionach miał szalik z napisem Make America Great Again. Prawdopodobnie właśnie to było przyczyną takiego zachowania kobiety.

Podeszła ona do reportera i złapała go za genitalia. – Jeśli Twój prezydent może łapać kobiety za cipy ja mogę łapać cię za jaja. – powiedziała.

Na pytanie Shroyera czy ma traktować to jako napastowanie seksualne odpowiedziała, że tak.

– Czyli to była napaść na tle seksualnym? – upewniał się reporter. – Tak molestowałam Cię seksualnie – odpowiedziała kobieta.

– Powinnaś być za to aresztowana? – pytał dalej Shroyer. – Aresztuj mnie – odpowiedziała kobieta.

Here is the moment I was sexually assaulted by a #WomensMarch2019 protester. She laughed about it. The crowd cheered it. The police did nothing. pic.twitter.com/sp93ny0VlU

— J Owen Shroyer (@allidoisowen) 21 stycznia 2019