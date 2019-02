Horror w Australii. Na uciekających mieszkańców zalanego miasta czyhają krokodyle [WIDEO+FOTO]

W północno-wschodniej Australii ma miejsce wielka powódź. A ponieważ kontynent ten słynie z niebezpiecznych zwierząt, dramat uciekających z zalewanych terenów powiększa się. Czyhają na nich krokodyle, które już teraz pływają po wypełnionych wodą ulicach.

Powódź wywołana została intensywnymi opadami deszczu. Tysiące ludzi opuściło swoje domy i próbują przedostać się w bezpieczne miejsce.

Niestety, Australia nie jest kontynentem, w którym dzicz została całkiem ujarzmiona. Na uciekających czyhają krokodyle, które już teraz wędrują po zalanych ulicach. Oprócz tego wylewy rzek przyniosły ze sobą węże, z których część jest jadowita i bardzo niebezpieczna dla człowieka.

Znaczna część Townsville w stanie Queensland jest zalana. W wielu miejscach nie ma prądu, zaś z powodu podnoszącego się poziomu wody wielu mieszkańców musi uciekać na dachy swoich domów.

Według premiera stanu Queensland, Annastacii Palaszczuk, „to najgorsza powódź od 100 lat”.

W sieci pojawia się coraz więcej zdjęć i filmów przedstawiających gady czające się na ludzi w mieście. Krokodyle przyniesione z wodą w głąb lądu mogą osiągać długość nawet do trzech metrów.

Południowa część Australii natomiast wciąż zmaga się z upałami. Temperatury przekraczają tam ponad 40 stopni Celsjusza.

Flood Brings Crocodiles Unto The Streets In Australia https://t.co/5umbF28d16 #DLBNews pic.twitter.com/PAM5YkCGlx

“Water’s in the house. We’ve gone down with the ship” 😲

This is the scene inside the Button family home at Idalia in Townsville this evening.

Good luck to you all in North Queensland!

📹: Doug Button#bigwet pic.twitter.com/EcTtHnNVAH

— ABC Brisbane (@abcbrisbane) February 3, 2019