Już niedługo będą nowe znaki drogowe. Lepiej wiedzieć, co oznaczają

Już wkrótce zmienią się oznaczenia dla fotoradarów na drogach. Według projektu nowego rozporządzenia, urządzenia sprawdzające średnią prędkość na danym odcinku drogi będą miały osobny znak.

W listopadzie 2015 roku pojawił się w Polsce pomiar średniej prędkości na odcinku drogi. Generalny Inspektorat Transportu Drogowego posiada 30 takich zestawów. Obecnie są oznakowane znakiem D-51 „kontrola prędkości fotoradar” i tabliczki z informacją o rodzaju urządzenia.

Wielu kierowców chcąc poznać treść tabliczki odrywa wzrok od jezdni, co może wywołać poważne zagrożenie na drodze. Ponadto inni rzucają tylko pobieżnie okiem na znak, przez co są przekonani, że chodzi o zwykły fotoradar punktowi i przyspieszają zaraz za tablicą. W efekcie trafiają do GITD.

Nowe przepisy mają to zmienić. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra infrastruktury wprowadzającego nowe znaki drogowe – D-51a i D-51b. Będą oznaczać początek i koniec strefy objętej pomiarem średniej prędkości.

Znak jest koloru niebieskiego z ikonami dwóch aparatów fotograficznych. W dolnym roku znaku umieszczona będzie ikona z podaną obowiązującą w strefie kontrolowanej prędkością.

Przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia. Jednak zarządcy dróg będą mieli dwa lata na zmianę oznakowania.

Źródło: autokult.pl