Mocny cios w McDonald’sa. Teraz każdy może sprzedawać Big Maki! Zobacz jak Burger King kpi z konkurenta

Sieć restauracji McDonald’s otrzymała potężny cios od Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Po zapoznaniu się z wnioskiem innej sieci, urząd odebrał światowemu potentatowi burgerów prawo wyłączności do posługiwania się nazwą „Big Mac” na terenie całej UE. Jeden z głównych konkurentów, Burger King wprowadził ofertę kpiącą z porażki sieci fast-foodowej założonej przez Ronalda McDonalda.

McDonald’s otrzymał cios z powodu skargi irlandzkiej sieci Supermac’s. Firma oskarżyła amerykański koncern o monopolistyczne praktyki oraz wykorzystywanie swoich nazw handlowych jako broni w walce z konkurencją. Chodzi o znanego na całym świecie burgera „Big Mac” oraz nazwę „Mc”.

Supermac’s zwrócił się do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Żądano cofnięcia McDonald’sowi prawa do wspomnianych nazw handlowych.

Nieoczekiwanie, urząd stanął po stronie irlandzkiej sieci. Urząd orzekł, że McDonald’s nie udowodnił wykorzystywania znaków Big Mac oraz Mc w odniesieniu do produktów i usług, do których zostały one zgłoszone. Urząd odmówił więc zastrzeżenia ich na terenie całej Unii Europejskiej.

To potężny cios w popularną sieć fast-foodową. Decyzja urzędu oznacza, że nie tylko Supermac’s, ale każda inna firma na terenie Unii Europejskiej może podawać kanapki i burgery o nazwie Big Mac.

Wyjątkowo ostro sytuację postanowił wykorzystać Burger King w Szwecji. Sieć specjalizująca się w grillowanych burgerach wprowadziła do swojego menu ofertę burgerów o nazwie „To nie Big Maki” (ang. That Not Big Macs). Obejmuje takie propozycje, jak „Coś podobnego do Big Maka, ale bardziej soczyste i smaczniejsze” (The Kind of Like a Big Mac, But Juicier and Tastier), „Burger, którym Big Mac chciałby zostać” (The Burger Big Mac Wished It Was), „Wszystko, tylko nie Big Mac” (The Anything But Big Mac), „Big Mac-owski, ale oczywiście grillowany na ogniu” (The Big Mac-ish But Flame Grilled of Course) i „Podobny do Big Maka, ale naprawdę duży” (The Like Big Mac, But Actually Big).

Big Mac był sztandarowym produktem sieci. Do menu trafił w 1968 roku i jest obecnie podawany w 100 krajach świata.

Źródło: gazeta.pl