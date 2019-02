Morawiecki zmasakrowany! Po tych słowach premiera poseł na Sejm nie wytrzymał ze śmiechu

Jacek Wilk, poseł partii KORWiN był gościem telewizji wPolsce, gdzie komentował wystąpienie premiera Morawieckiego podczas konwencji PiS-u. – Jeżeli ktoś wie, jak działa gospodarka, to to jest śmieszne – mówił.

Na początku programu przedstawiono fragment wystąpienia premiera Morawieckiego podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Premier chwalił się jak to PiS obniżył podatek dla małych polskich przedsiębiorców, którzy teraz mogą płacić zaledwie 9 procent.

Po tym nagraniu poseł Wilk nie mógł wytrzymać ze śmiechu. – Śmieje się, bo premier wyspecjalizował się w takim wciskaniu kitu albo lania kefiru, że to przechodzi granice absurdu. Ten podatek, to 9 procent, zapłaci może 1 procent firm, bo to jest podatek od osób prawnych – mówił Wilk.

– Tam są takie obostrzenia, tak niskie progi, że tak naprawdę jakiś znikomy procent się na to załapie – dodawał poseł. Przypomniał także, że pozostałe 99 procent firm będzie wyciskanych tak jak było do tej pory, a do tego w Polsce stale rośnie wskaźnik bankrutujących firm.

Wilk odniósł się też do słów Morawieckiego, że ten chce rozwoju polskich firm. – Premier Morawiecki płaci 20 milionów zagranicznemu bankowi, żeby ten się w Polsce pojawił i wielu innym firmom też się dopłaca, żeby do Polski przyjeżdżały – mówił polityk Wolności.

W tym przypadku najgłośniejszymi przykładami było dofinansowanie dla J.P. Morgan oraz dla Mercedesa. – Ja nie mogę się powstrzymać jak premier wciska kit, ja wiem że dla dużej części wyborców PiS-u, którzy nie prowadzą żadnej działalności to brzmi ładnie. Jeżeli ktoś wie, jak działa gospodarka, to to jest śmieszne – dodawał.