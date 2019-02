Nowe szaleństwo hedonizmu. Chce pozwać rodziców, za to, że urodził się… bez swojej zgody. Tak myślących ludzi jest coraz więcej

27-letni Raphael Samuel chce pozwać swoich rodziców za to, że urodził się „bez jego zgody”. Takie twierdzenie jest zgodne z tezami tzw. ruchu „antynatalistycznego”, który mówi, że posiadanie dzieci jest tak samo moralnie złe, jak kidnaping i niewolnictwo.

Na swojej stronie na Facebooku Raphael Samuel wysyła posty antynatalistyczne do setek zwolenników. Zamierza pozwać swoich rodziców, pomimo ich „wspaniałego związku”, za to, że urodzili go „bez jego zgody”.

Raphael Samuel powiedział, że miał „świetne relacje” z rodzicami, ale porównał posiadanie dzieci do „porwania i niewolnictwa”.

Ruch antynatalistyczny zyskuje na znaczeniu w Indiach, ponieważ młodzi ludzie opierają się społecznej presji posiadania dzieci.

Raphael Samuel w jednym ze swoich postów na swojej stronie na Facebooku, Nihilanand, gdzie zamieszcza antynatalistyczny materiał sugerujący, że rodzice są „hipokrytami”

W rozmowie z The Print Samuel powiedział: „Kocham moich rodziców i mamy świetny związek, ale mieli mnie dla zabawy i przyjemności.

„Moje życie było niesamowite, ale nie widzę powodu, dla którego powinienem je poświęcić kolejne życie na uczenie się i robienie kariery, szczególnie gdy nie prosiłem się o istnienie”.

Samuel prowadzi stronę na Facebooku o nazwie Nihilanand, która ma setki zwolenników, na której regularnie publikuje materiały antynatalistyczne.

Źródło: MailOnine