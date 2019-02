„Putin to ch**!” Ostre słowa ministra. Burza oklasków

Język ukraińskiej polityki zdecydowanie nie należy do łagodnych. Po raz kolejny pokazał to szef MSW Arsen Awkow. Na zjeździe partii Front Ludowy nazwał Władimira Putina ch…

Wypowiedź padła w trakcie przedstawiania programu wyborczego partii w zbliżających się wyborach do parlamentu.

„Nasz program jest prosty. Spróbuję go sformułować w jednym akapicie. Ukraina – to Europa, UE i NATO. Rosja – to agresor. Putin – ch…” – mówił Awkow, co wywołało na sali prawdziwą salwę oklasków.

Po tak mocnym wstępie wszyscy spodziewali się kolejnych, bardzo ostrych określeń, jednak minister Awkow znacząco zmienił retorykę i faktycznie skupił się na przedstawieniu programu ugrupowania.

„W polityce wewnętrznej: społeczna gospodarka rynkowa, strategia ekonomicznego przełomu, nowoczesna kultura, która mobilizuje naród, akcent na silną armię i organy praworządności, reintegracja okupowanych terytoriów, sprawiedliwe sądy i oczywiście fundament wszystkiego – nowoczesny system edukacji” – powiedział Awkow.

Jednocześnie w trakcie konwencji, były premier Arsenij Jacyniuk, lider partii Front Narodowy zapowiedział, iż nie wystartuje w zaplanowanych na 31 marca wyborach prezydenckich. Partia wystawi swoje listy w wyborach do parlamentu, które zapowiedziane są na jesień 2019 roku.

Źródło: DSNews.ua / NCzas.com