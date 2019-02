Rok od tragedii na Nanga Parbat. Revol przyznała, że okłamała Mackiewicza! „To było kłamstwo. Zabójcze kłamstwo”

Elizabeth Revol, która została uratowana przez ratowników z Nanga Parbat udzieliła wywiadu TVN24. Jak mówi okłamała Tomasza Mackiewicza, ale sama też czuje się zdradzona.

Revol i Mackiewicz mieli zdobyć szczyt Nanga Parbat, jednak było to pyrrusowe zwycięstwo. Francuzka mówi o tym, kiedy pojawiły się problemy.

Jego pierwszą reakcją nie było „zdobyłem szczyt”. Jego pierwszą reakcją było „nie widzę cię”. Kiedy mi to powiedział, przeraziłam się – wspomina.

Kiedy zeszliśmy niżej, udzieliłam mu pomocy. To nie była decyzja, którą podjęłam sama. Powiedziałam mu o tym, o helikopterach, które mogą przylecieć. Ta decyzja została mi narzucona. Rząd pakistański powiedział, że helikoptery mogą przylecieć i to było kłamstwo. Zabójcze kłamstwo. Narzucono nam tę decyzję i to jest ekstremalnie trudne. Ja wtedy myślałam, że zabezpieczam Tomka. Schodzę niżej, a za trzy godziny przybywa po niego pomoc – stwierdziła.

Revol dodawała też: Powiedziałam mu, że pomoc nadejdzie, ale zarazem go okłamałam. Ja też czuję się zdradzona. Nie mogę tego zaakceptować i się z tym pogodzić.