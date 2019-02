Wstrząsające nagranie. Samolot spadł na osiedle domków. Zginął pilot i 4 osoby na ziemi [VIDEO]

Pięć osób poniosło śmierć, a dwie osoby są poparzone po tym gdy niewielki samolot uderzył w dom w mieście Yorba Linda w Kalifornii wywołując pożar.

Dwusilnikowy samolot Cessna 414A, który spadł na dom, wystartował z lotniska Fullerton Municipal Airport oddalonego zaledwie 24 kilometry od miejsca zdarzenia.

Pilot zgłosił problemy z samolotem wczoraj o 1:35 czasu lokalnego. Był jedyną osobą jaka znajdowała się na pokładzie Cessny.

Samolot spadł w terenie zabudowanym. W wyniku eksplozji 2 domy zapaliły się. W jednym z nich znajdowały się 4 osoby: 2 kobiety i 2 mężczyzn. Wszyscy zginęli w pożarze.

Świadkowi opisywali dramatyczne sceny jakie rozegrały się po wypadku. Z jednego z budynków wybiegła kobieta z płonącymi na głowie włosami. Udało się ją uratować ale jest poparzona.

Fire officials confirm 2 people are dead & 2 more were sent to the hospital with burns after a plane crashed into this home in Yorba Linda. Neighbors describe the horrifying moments they helped a woman who ran out of her home with her hair on fire. @CBSLA 🎥: Paola Quezada pic.twitter.com/JQW4aMbjN3

Pożar gasiło blisko 70 strażaków, a także okoliczni mieszkańcy, którzy używali gaśnic i węży ogrodowych do gaszenia fragmentów samolotu, płonących na ulicy.

Szczątki samolotu uszkodziły dachy i ściany wielu okolicznych budynków.

MORE: There are pieces of the plane scattered throughout the neighborhood. Residents say it felt like an earthquake when the plane crashed and when they walked outside there were still small pieces of it falling to the ground. @KNX1070 pic.twitter.com/v8j99zU9nO

— Cooper Rummell (@KNXCooper) February 3, 2019