Coraz bliżej rozwodu w rodzinie królewskiej? Meghan Markle nie chce, by książę Harry był przy porodzie

Czy to potwierdzenie plotek o rozwodzie w rodzinie królewskiej? Takie pogłoski pojawiają się co i rusz, a teraz dodatkowo Meghan Markle stwierdziła, że nie chce by książę Harry był przy porodzie ich pierwszego dziecka.

Dopiero co brytyjskie media informowały, że przedstawiciele pałacu prowadzą „rozmowy kryzysowe”, żeby przygotować się na nadchodzący rozwód księcia Harry’ego i Meghan Markle. Teraz na jaw wychodzą kolejne informacje.

Plotki o rozwodzie Harry’ego i Meghan pojawiają się już od pół roku. Meghan uchodzi za osobę, z którą niełatwo się współpracuje. Nie minął rok, a już trzech starszych pracowników zrezygnowało z pracy dla księżnej.

Z raportu opublikowanego przez „New Idea” wynika, że w pałacu odbywają się spotkania za zamkniętymi drzwiami. Mają one dotyczyć nadchodzącego rozwodu. Informatorzy podkreślają również, że nikt nie może uwierzyć w to, że do niedawna tak uwielbiana przez wszystkich Meghan teraz robi sobie wrogów ze wszystkich stron.

Teraz okazuje się, że Meghan Markle nie chce, by książę Harry był obecny przy narodzinach ich pierwszego dziecka. Zamiast niego przy księżnej czuwać ma asystentka, tzw. doula, czyli osoba, która ma ją wspierać i motywować, a która sama jest już matką. W tym przypadku mowa o 40-letniej matce trójki dzieci.