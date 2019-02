Internet nie odpuścił Wiośnie Roberta Biedronia. „Bezlitosne komentarze”. Zobacz najlepsze memy!

Wiosna Roberta Biedronia może być lansowana na nadzieję młodej lewicy w Polsce, ale w żaden sposób nie zapewnia to ochrony przed ironią czy satyrą. Zobacz najlepsze memy dotyczące nowego ugrupowania Roberta Biedronia.

W niedzielę w Warszawie Robert Biedroń zainaugurował działalność swej partii o nazwie Wiosna.

Zapowiedział m.in. powołanie komisji sprawiedliwości i pojednania do rozliczenia tych, którzy łamali konstytucję, odpartyjnienie spółek skarbu państwa, likwidację Rady Mediów Narodowych, przygotowanie ustawy o jawności i zasadach wynagrodzeń w sektorze publicznym oraz wprowadzenie prawa do aborcji na żądanie do 12. tygodnia, a także zamknięcie kopalni węgla do 2035 r.

Teraz Wiosna – nowa partia Roberta Biedronia – rusza w 30-dniową trasę po Polsce, podczas której liderzy ugrupowania odwiedzą 16 miast. Tymczasem internauci bezlitośnie komentują.

Jedna biedrońka wiosny nie czyni. Populistyczne postulaty w ładnym opakowaniu. Czego tam nie było. Rozdzielenie państwa od węgla, pieniądze dla wszystkich, lekarz na zawołanie, pizzahawjska! Pewnie 5-7% nabierze się na te socjalne mrzonki 😎#Biedroń #wiosna #goorsky #humor pic.twitter.com/2EPGUsb2Za — goorsky.pl (@goorsky_pl) 3 lutego 2019

WIOSNA DEMOLUDÓW O nowym projekcie – Petru 2.0 czyli Palikot 3.0, o pustych obietnicach i topieniu Marzanny. Komentarz do Biedronia:https://t.co/Uhimr09H2L pic.twitter.com/QR7NtzfQh2 — Obywatel D.C. (@ObywatelDC) 4 lutego 2019

No i oczywiście pytanie, które zadaje cała Polska.

Źródła: jbzdy.pl/kwejk.pl/twitter.com