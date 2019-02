Kinga Rusin hejtuje znaną blogerkę. Wszystko przez jedno zdjęcie na Instagramie. Gwiazdka TVN: „Nie promujmy okrucieństwa”

Kinga Rusin to jedna z najbardziej znanych polskich dziennikarek i gwiazda programów TVN. Od lat angażuje się w różne durne ruchy, których celem jest tzw. walka o prawa zwierząt czy walka z rzekomo nadciągającą katastrofą ekologiczną.

Rusin jednocześnie potrafi pozować na tle własnego domku z drewna, by chwilę potem apelować o ograniczenie użycia drewna. Chętnie wspiera protesty, kw których padają apele o przyzwolenie na zabijanie dzieci nienarodzonych, by później walczyć o prawa ciężarnych loch.

Tym razem oburzenie dziennikarki TVN wywołało zdjęcie zamieszczone w mediach społecznościowych przez znaną blogerkę modową (tak istnieje coś takiego) Jessicę Mercedes.

Znana blogerka przebywa obecnie w Tatrach, gdzie wypoczywa w luksusowym obiekcie „Tatra Glamp”. Oczywiście cóż byłaby z niej za blogerka, gdyby nie pochwaliła się zdjęciami z luksusowych wnętrz w sieci. Pod jednym z takich zdjęć głos zabrała Rusin.

– Cokolwiek robisz, rób to dla siebie – napisała jakże inteligentnie blogerka. Na to odezwała się Kinga Rusin, która nie omieszkała przypomnieć, że była kiedyś w Alpach, a dodatkowo odnieść się do cierpienia zwierząt.

– Miejsce wygląda bajecznie. Mieszkałam dokładnie w takich namiotach w Andach. Z jedną różnicą – koncepcja eko (a taka jest filozofia glampingu) nijak nie da się pogodzić z tymi skórami zabitych zwierząt (wygląda na to, że dzikich). Szkoda. Ale wszystko da się naprawić. Nie promujmy w takich cudownych miejscach okrucieństwa – napisała.