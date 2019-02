Liroy ostro odpowiada Kukizowi. „Pawełek proszę Cię nie bierz tabletek pobudzających przed programem”

Po wielu latach wreszcie powstaje prawicowa koalicja narodowo-wolnościowa na wybory do Parlamentu Europejskiego, co jednak nie wszystkim się podoba. O podobny elektorat co Koalicja Propolska walczyć będzie m.in. Kukiz’15, który jednak nie ma określonego stanowiska co do Unii Europejskiej.

Najnowsze sondaże uliczne przeprowadzane przez portal ewybory.eu pokazują, że Koalicja KORWiN, Ruch Narodowy, Braun, Liroy i fundacja Pro-Life może cieszyć się poparciem na poziomie ok. 5-6 procent. To dobry wynik zważywszy na start kampanii i brak obecności w mediach.

Nic dziwnego, że konkurencja zaczyna się niepokoić. Paweł Kukiz zaatakował swojego byłego klubowego kolegę ze względu na to, że ten wszedł w koalicję z Kają Godek. – Liroy obok Kai Godek? To lekka schizofrenia – powiedział lider Kukiz’15.

– Schizofrenia? I kto to mówi? To mówi Paweł Kukiz. Jakbym miał przytaczać jego towarzystwo, to byśmy się rozśmieszyli – zaczął Liroy. – Pawełek proszę Cię nie bierz tabletek pobudzających przed przyjściem do programu, bo to się tak kończy – mówił.

– Jeżeli chcesz zrobić brzydkiego do własnego łóżka, to nie wciągaj w to nas wszystkich. Opamiętaj się i pozbądź się tych wszystkich ludzi, którzy próbują Tobą manipulować – dodawał. Liroy przypomniał też, że nie kto inny, jak Paweł Kukiz, mówił że warto się łączyć mimo pewnych różnic poglądów.

– Jeżeli coś takiego teraz mówi Paweł Kukiz, to ja pytam: Paweł co się z Tobą stało? Co się z Tobą stało, że tego typu łączenie Cię wkurza? Może to dlatego, że nie potrafiłeś nigdy pozwolić na to, żeby tacy ludzie siedli przy stole i prowadzili normalną dyskusję. Ty miałeś z tym problem – kontynuował poseł.

Źródło: Telewizja WP