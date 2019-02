Lubelskie. Zwyrodnialcy zabili mężczyznę na oczach jego dzieci. Za błahostkę

W miejscowości Bzite koło Krasnegostawu na Lubelszczyźnie doszło do niewyobrażalnej zbrodni. Dwóch zwyrodnialców skatowało na śmierć 38-letniego mężczyznę, który ochlapał ich błotem pośniegowym. Wszystko na oczach jego dziecka. Zabity człowiek osierocił czwórkę dzieci.

Do zdarzenia doszło 27 stycznia. 38-letni Henryk T. przejeżdżając samochodem koło lokalnego sklepu ochlapał – najpewniej niecelowo – jednego ze znajdujących się w pobliżu mężczyzn, który szedł ze swoją koleżanką. Wziął szybko swojego znajomego i ruszył za 38-latkiem.

Henryk T. nie zdążył jeszcze zamknąć bramy wjazdowej, gdy na teren jego posesji weszli 31-letni Paweł S. i 21-letni Patryk H. Zaczęli bić ojca rodziny pałami zrobionymi z trzonków od siekiery. Napastnicy bili Henryka po całym ciele na oczach świadków. Według ustaleń mediów, masakrę widziały dzieci napadniętego mężczyzny.

Henryk T. z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Lekarze określili jego stan jako zagrażający życiu. Nie udało się go uratować.

Dzień później przeprowadzono sekcję zwłok ofiary.

– Mężczyźni zadali liczne ciosy pałkami z trzonkiem od siekiery – powiedział „Kurierowi Lubelskiemu” Zenon Bolesta z Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie.

– Pokrzywdzony otrzymał przynajmniej dwa ciosy w głowę, które doprowadziły do pęknięcia czaszki i obrzęku mózgu – wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami prokurator rejonowy.

– Ten człowiek osierocił czwórkę dzieci. Jestem wstrząśnięta. Nie mogę uwierzyć w to, co się wyprawia – powiedziała jedna z mieszkanek miejscowości, w której doszło do zbrodni.

Jeszcze w dniu pobicia 21-letni Patryk H. i 31-letni Paweł S. zostali zatrzymani przez policję. Jeden z nich był już wcześniej karany. Obaj przyznali się do pobicia.

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie zastosował wobec nich trzymiesięczny tymczasowy areszt. Podejrzani będą odpowiadać przed sądem za pobicie ze skutkiem śmiertelnym.

