Makabryczne znalezisko w piecu 24-latka. Młody mężczyzna spalił zwłoki szczeniaka. Wcześniej się nad nim znęcał [FOTO]

Do przypadkowego i szokującego znaleziska doszło w domu 24-latka w Małopolsce. Policjanci przeczesywali dom młodego mężczyzny w poszukiwaniu narkotyków, a znaleźli spalone, lecz nie całkowicie, zwłoki szczeniaka w piecu. Okazało się, że zwierzę było wcześniej bite.

Do tego odkrycia doszło jednak zupełnie przypadkowo. Funkcjonariusze zostali wezwani do domowej awantury. Po wejściu do domu zastali kompletnie pijanego mężczyznę, a przy nim oprócz alkoholu marihuanę.

Policjanci zaczęli przeczesywać dom w poszukiwaniu innych narkotyków. Zamiast tego znaleźli w piecu spalone, lecz nie całkowicie, zwłoki kilkumiesięcznej suki.

Udało się ustalić, że był to pies jego dziewczyny, z którą zamieszkał. 24-latek przez dłuższy czas miał się znęcać nad zwierzęciem, a kiedy zdechło wrzucić zwłoki do pieca.