Minister Błaszczak powołuje Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Na czele specjalista od kontrwywiadu

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powołał dzisiaj pełnomocnika ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni. Zapowiedziano także konsolidację zasobów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo oraz powołanie nowych instytucji w tym m.in. Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Inspektoratu Sił Obrony Cyberprzestrzeni. Element cyberbezpieczeństwa ma się pojawić także w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na pełnomocnika szef MON powołał płk Karola Molendę, dotychczas związanego ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Resort poinformował, że jest on ekspertem z dziedziny cyberbezpieczeństwa, specjalizującym się w reagowaniu na incydenty komputerowe, informatyce śledczej, bezpieczeństwie teleinformatycznym oraz poszukiwaniu zagrożeń ukierunkowanych na systemy teleinformatyczme.

W rozmowie z Cyberdefence24.pl wiceszef MON Tomasz Zdzikot poinformował, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni będą osobnym rodzajem wojsk – ale nie rodzajem sił zbrojnych. Według planów ministerstwa, ich powołanie zajmie cztery lata, jednak MON chciałoby skrócić ten czas.

Jak podkreślił minister Błaszczak, już w zeszłym roku w resorcie pracę rozpoczął zespół, który miał przygotować koncepcję wzmocnienia sił zbrojnych wobec zagrożeń cyberprzestrzeni.

– Dziś czas na wdrażanie wniosków i przedstawienie cyberplanu. Oprócz tego, że został powołany pełnomocnik, również tworzymy nową strukturę. Będzie ona stanowić połączenie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki – mówił szef MON, podkreślając że szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku uznał cyberprzestrzeń za sferę działań operacyjnych.

Podobne słowa padły z ust wiceszefa resortu. – Dzisiaj zdolność do zapewnienia cyberbezpieczeństwa narodowych sieci i systemów jest jednym z kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo narodowe – mówił Tomasz Zdzikot.

– To, co dziś proponujemy, to konsolidacja zasobów i rozwój potencjału, który w resorcie obrony narodowej jest i funkcjonuje. Po pierwsze chcemy, aby na bazie Narodowego Centrum Kryptologii oraz Inspektoratu Informatyki powstało Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – zapowiadał.

– Natomiast formowanie wojsk obrony cyberprzestrzeni będzie prowadzone w oparcie o strukturę jednostki wojskowej Centrum Operacji Cybernetycznych. Pan minister Błaszczak podjął decyzję o trzykrotnym zwiększeniu liczby etatów w tej jednostce. Jesteśmy na etapie rekrutowania kolejnych ekspertów i specjalistów – dodał wiceminister.

Obecnie w MON związane z cyberbezpieczeństwem są Narodowe Centrum Kryptologii i podległe mu Centrum Operacji Cybernetycznych oraz Inspektorat Informatyki, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Wojskowy Instytut Łączności, Wojakowa Akademia Techniczna i Akademia Marynarki Wojennej, która także kształci w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Budżet państwowych instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem w MON to obecnie ok. 800 mln zł. Na prace rozwojowo-badawcze wydaje się dodatkowe 500 mln zł. Kwoty te mają rosnąć z roku na rok, wraz ze wzrostem liczby etatów.

Ministerialny plan zakłada, że Inspektorat Sił Obrony Cyberprzestrzeni będzie częścią sił zbrojnych i w przyszłości będzie podlegał szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Z kolei Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni ma być jednostką resortową, która będzie wykonywać zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa nałożone na szefa MON. Funkcję dyrektora NCBC obejmie pełnomocnik MON ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni.

Cyberkomponent w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej ma być miejscem, gdzie mogliby się spełniać ludzie pracujący na co dzień np. w firmach teleinformatycznych, którzy chcą pomagać w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa.

– Planujemy w tym roku powołać pierwszy zespół obrony cyberprzestrzeni w strukturze WOT o liczebności przekraczającej stu specjalistów pogrupowanych w trzy zespoły zadaniowe – związane z obroną infrastruktury krytycznej, inspekcją i wsparciem. (…) Liczę, że do końca 2020 r. zakończymy formowanie i oddamy ten komponent wojskom obrony cyberprzestrzeni – mówił dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Źródło: cyberdefence24.pl