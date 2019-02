„Na miejscu PiS szampana do lodówki bym włożył.” Partia „Wiosna” Roberta Biedronia pogrąży PO

Prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, jest przekonany, że wystartowanie „Wiosny” Roberta Biedronia to duży cios dla Platformy Obywatelskiej. Zapytany, czy na miejscu PiS-u chłodziłby szampana, odpowiedział, że jak najbardziej.

Prof. Rafał Chwedoruk udzielił wywiadu portalowi dorzeczy.pl gdzie mówi, że nowa partia Roberta Biedronia to strzał w Platformę Obywatelską.

Zapytany o to czy nazwa ugrupowania, „Wiosna” jest odpowiednia dla ugrupowania politycznego stwierdził, że:

„Jest to nie pierwszy niestety przejaw infantylizacji polskiej polityki, banalizacji i triumfie marketing nad realną polityką. Zwróćmy uwagę, że nazwy tradycyjnych partii politycznych, co byśmy o nich nie sądzili, coś znaczyły. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska – wszystkie te nazwy coś konkretnego oznaczają.”

Następnie dodaje, że powstanie tej partii najbardziej zaszkodzi Platformie Obywatelskiej.

„Patrząc na hasła i zapowiedzi, na to, co będzie wiodącym elementem programowym, partię Wiosna można ocenić jako torpedę wystrzeloną w śródokręcie Platformy Obywatelskiej. Mówię celowo śródokręcie, bo to nie jest oferta skierowana gdzieś w obrzeża antypisowskiego elektoratu, ale w sam środek wielkomiejskiego elektoratu dzisiejszych 30 – 40 latków” – stwierdził profesor.

Na sam koniec wywiadu zapytano go czy w takim razie jeżeli Biedroń może zabrać głosy PO, to czy PiS może już świętować i chłodzić szampana?

„Choć na przesądzanie czegokolwiek jest jeszcze za wcześnie, na miejscu liderów PiS szampana do lodówki bym włożył” – stwierdził politolog.

Źródło: dorzeczy.pl