Nowe technologie do… kontrolowania żony. Arabowie mają nową aplikację

Aplikacja do opłacania mandatów i kontroli żony jednocześnie? Czemu nie, zwłaszcza że feministki i tak nie będą protestować, by nie wyjść na islamofobów. W Arabii Saudyjskiej zaktualizowano popularną aplikację i dodano do niej funkcje kontrolujące kobietę, nad którą Saudyjczycy „sprawują opiekę”, czyli kontrolują w pełni jej życie. Aplikację opracował nie kto inny jak saudyjski rząd.

– W Arabii Saudyjskiej można sobie zainstalować na smartfona apkę Absher („kaznodzieja”) do nadzorowania kobiet. Zintegrowana z rządową bazą danych kobiet ostrzega opiekuna np. gdy kobieta używa paszportu. Można kilkoma klikami zamknąć dla niej lotnisko – napisał na Twitterze Adam Gwiazda.

Pierwotnie aplikacja służyła do pomocy w załatwianiu prostych spraw, jak na przykład opłacenie mandatu za złe parkowanie czy też odnowienie prawa jazdy. Jednak twórcy postanowili ulepszyć ją tak, by zdecydowanie ułatwić mężczyznom funkcjonowanie.

Arabia Saudyjska jest najbardziej konserwatywnym w islamskim znaczeniu tego słowa krajem. Kobieta sama z siebie nie posiada prawie żadnych praw i do załatwienia wielu rzeczy potrzebują męskiego opiekuna. Może być to mąż, ojciec, brat czy syn.

System Absher skierowany jest właśnie do opiekunów kobiet. W razie niepożądanego zachowania kobiety, którą się zajmuje, opiekun otrzymuje powiadomienie SMS na swojego smartfona. Ale teraz po zaktualizowaniu aplikacji przez twórców, można ustawić opcję otrzymywania powiadomień np. o podróży żony czy próbie opuszczenia kraju.

Można też kilkoma kliknięciami uczynić określone miejsca niedostępnymi lub otrzymać informację o użyciu przez jego kobietę paszportu.

Warto podkreślić, że co roku odnotowanych zostaje około tysiąca kobiet, które próbują opuścić Arabię Saudyjską.

Źródło: thisisinsider.com/twitter.com/nczas.com