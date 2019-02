Szokująca wolta prawicowego polityka. Znany holenderski krytyk islamu ogłosił, że jest muzułmaninem

Były poseł holenderski Joram van Klaveren, przez wiele lat zagorzały przeciwnik muzułmanów, we wtorek kompletnie zaskoczył holenderską opinię publiczną, ogłaszając swoje przejście na islam.

Van Klaveren przez lata prowadził zaciętą walkę z islamem w holenderskiej Izbie Reprezentantów, gdzie zasiadał z ramienia nacjonalistycznej i antyimigracyjnej Partii Wolności (PVV). Uważany był za prawą rękę założyciela PVV Geerta Wildersa, polityka znanego w Holandii z krytyki ideologii islamu.

40-letni van Klaveren we wtorkowym wywiadzie dla dziennika NRC wyjaśnił, że zmienił światopogląd podczas pisania książki, która początkowo miała być bardzo krytyczna wobec islamu. „Jeśli wszystko, co napisałem do tej pory, jest prawdą, a tak myślę, to jestem de facto muzułmaninem” – powiedział. Dodał, że jego książka zatytułowana „Od chrześcijaństwa do islamu w czasie świeckiego terroru” ukaże się wkrótce.

Right hand man of Geert Wilders, Dutch Islamophobe, becomes muslim!https://t.co/zhpARDXyzA — سهیل🇦🇫🇳🇱🇬🇧 (@Afghangster) 4 lutego 2019

Były poseł określił się jako osoba „szukająca od długiego czasu swojej wiary”. „Brzmi to trochę jak religijny powrót do mojego wnętrza” – podkreślił i przyznał, że jego „nawrócenie na islam” miało miejsce pod koniec października zeszłego roku.

Joram Van Klaveren, a former far-right Dutch politician, says he has converted to Islam pic.twitter.com/DNJuVUFnRY — TRT World (@trtworld) 5 lutego 2019

Według holenderskiej prasy deklaracja van Klaverena zaskoczyła „zarówno jego przyjaciół, jak i wrogów”. Dziennikarze przypominają, że były parlamentarzysta zakończył współpracę z Partią Wolności w 2014 roku, ale wkrótce założył własne antyislamskie ugrupowanie „Dla Holandii” (VNL), po czym wycofał się z polityki po rozczarowującym wyniku w wyborach parlamentarnych w 2017 roku.

„Jeśli nie jest to chwyt reklamowy promujący jego książkę, to jest to naprawdę wyjątkowy wybór kogoś, kto ma dużo do powiedzenia na temat islamu – skomentował słowa van Klaverena inny antyislamski polityk Jan Roos, współzałożyciel VNL. – Ale mamy wolność wyznania w Holandii i on może czcić każdego, kogo chce.”

Joram van Klaveren, a Dutch MP who HATED Islam, who called Islam 'the biggest disease to have hit our country in hundred years' has converted to Islam after writing a book aiming to criticise the religion but finding more in common than he expected. Allah guides whom he wills. pic.twitter.com/47Qqd9JuXL — 🇲🇦 (@ASHYMVP) 5 lutego 2019

Said Bouharrou, członek zarządu meczetów marokańskich w Holandii, wyraził ogromne zadowolenie ze słów van Klaverena. „To wspaniałe, gdy ktoś, kto był tak krytyczny wobec islamu, zdaje sobie sprawę, że ta religia to nie jest zło” – powiedział i podkreślił, że taka odwaga zasługuje na najwyższy szacunek.

Joram van Klaveren nie jest pierwszym holenderskim politykiem znanym ze skrajnie antymuzułmańskich poglądów, który przeszedł na islam. W 2013 roku to samo uczynił Arnoud van Doorn, także były członek ugrupowania Geerta Wildersa.

Welcome to the Ummah ❤️ welcome to the religion of peace❤️ #JoramvanKlaveren pic.twitter.com/C2BgQXHNG4 — Jamila Al Dahabi (@jamiladahabi) 5 lutego 2019

Źródło: PAP