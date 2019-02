Tego z pewnością nie wiedziałeś. Są dwie Dody! Obie zapraszają na koncert [VIDEO]

Dorota Rabczewska nie zwalnia tempa. Niedawno do sklepów trafiła jej nowa płyta. Artystka rozpocznie wkrótce trasę koncertową gdzie promować będzie nowe utwory. Już teraz zaprasza w nietypowy sposób.

Wokalistka opublikowała na swoim profilu na Facebooku film, w którym występują dwie Dody! Jest to zaproszenie na koncert, który odbędzie się na warszawskim „Torwarze” 21 marca tego roku.

Piosenkarka twierdzi, że udział jej plastikowego sobowtóra daje podstawę do zmiany znanego powiedzenia „Co dwie głowy to nie jedna” na „Co dwie Dody to nie jedna”. Koncert odbędzie się z udziałem orkiestry, a Doda twierdzi, że nie może się go już doczekać.



Nowa płyta Dody, pod tytułem „Dorota”, ukazała się 25 stycznia 2019 roku. Znajdują się na nim miedzy innymi covery ulubionych piosenek babci wokalistki. Piosenki mają „dojrzałe teksty”, a w nagraniu wzięła udział orkiestra.