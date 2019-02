Totalny odlot Tomasza Lisa. Internauci nie wytrzymali

Tomasz Lis opublikował na swoim Twitterze wpis, który stał się powodem do drwin dla Internautów. Dziennikarz zasugerował bowiem, że „kolejnym sukcesem” Donalda Tuska byłaby… wizyta Donalda Trumpa w Polsce. Twitterowicze nie zostawili na Lisie suchej nitki.

„Czytam, że Trump może zawita we wrześniu do Polski” – zaczął dziennikarz.

Ku sporemu zaskoczeniu nie próbował tym razem ganić za to rządu Prawa i Sprawiedliwości. Postanowił natomiast przekuć to w sukces… Donalda Tuska.

„To może być kolejny sukces przewodniczącego Rady Europejskiej – kilka miesięcy temu przy najważniejszych światowych przywódcach Donald Trump bardzo dziękował za to jak przywitał go w Polsce Donald Tusk” – stwierdził.

Czytam, że Trump może zawita we wrześniu do Polski. To może być kolejny sukces przewodniczącego Rady Europejskiej – kilka miesięcy temu przy najważniejszych światowych przywódcach Donald Trump bardzo dziękował za to jak przywitał go w Polsce Donald Tusk. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) February 5, 2019

Internauci byli bezlitośni.

„No ale jak to? Tusk zapraszał faszystę do Polski? I jeszcze taki wielki europejczyk jak Pan mówi, że to sukces?” – napisał jeden z użytkowników Twittera.

No ale jak to? Tusk zapraszał faszystę do Polski? I jeszcze taki wielki europejczyk jak Pan mówi, że to sukces? — Kot Symetrysta 🇵🇱 (@atlaskotow) February 5, 2019

„Panie Tomku. Pobudka” – wtórował mu inny.

Panie Tomku. Pobudka. — tnareis (@sierantrts) February 5, 2019

Jeden z użytkowników przypomniał, jak przewodniczącego Rady Europejskiej potraktował w obecności Trumpa Jean-Claude Juncker.

