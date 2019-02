Tragedia w Mińsku Mazowieckim. Znaleziono ciała czteroosobowej rodziny

Tragedia w Mińsku Mazowieckim. W jednym z mieszkań znaleziono zwłoki czterech osób, w tym dwójki dzieci w wieku 3 i 6 lat. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają przyczyny tragedii.

W jednym z mieszkań w Mińsku Mazowieckim znaleziono zwłoki czterech osób. „Około godz. 14:22 otrzymaliśmy zgłoszenie do pomocy policji przy otwarciu drzwi. Po otwarciu drzwi okazało się, że we wewnątrz znajdują się cztery osoby. Dwójka dorosłych i dwoje małych dzieci. Po godz. 15 lekarz stwierdził ich zgon” – poinformował PAP st. kpt. Kamil Płochocki z zespołu prasowego komendy Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim

To była rodzina wojskowego. Gdy żołnierz nie stawił się rano w jednostce, do jego domu pojechali policjanci, którzy z pomocą strażaków dostali się do środka.

Tam funkcjonariusze znaleźli cztery ciała.

Zwłoki mężczyzny znajdowały się w łazience, a ciała pozostałych osób – jego żony i dwójki dzieci – w innych częściach mieszkania. Najbardziej prawdopodobna wersja to śmiertelne zatrucie czadem.

źródło: rmf24.pl, PAP