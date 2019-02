Tragiczny wypadek koło Kutna. Do sieci wyciekło szokujące nagranie. Alkohol, wulgaryzmy i ponad 180 km/h [VIDEO]

Do tragicznego wypadku doszło w Pomorzanach koło Kutna. Mimo, że od zdarzenia w wyniku którego trzy osoby zostały ciężko ranne minęło kilka dni, sieć dalej żyje tym zdarzeniem. Na portalu YouTube pojawiło się nagranie z wydarzeń poprzedzających wypadek.

Do wypadku doszło w środę 30 stycznia około godziny 21:30 w Pomorzanach koło Kutna. Kobieta kierująca samochodem marki mercedes zjechała z drogi i auto wpadło do rowu. Oprócz niej samochodem podróżowało jeszcze dwóch mężczyzn.

Cała trójka została przetransportowana do szpitala. – Kierująca fiatem punto 26-letnia mieszkanka powiatu kutnowskiego nie dostosowała prędkości do warunków na drodze, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z vw golfem – poinformował podkom. Paweł Witczak.

– W wyniku zdarzenia obrażeń ciała w postaci wstrząśnienia mózgu, urazu ramienia, nogi doznał kierujący golfem. Kierująca fiatem oraz jej pasażerka doznały niegroźnych urazów wewnętrznych – dodał Witczak.

Teraz do sieci wyciekło nagranie z tragicznego wieczoru, przedstawia wydarzenia poprzedzające wypadek, nie zarejestrowano momentu zdarzenia. Na nagraniu widać jak kierowca zdecydowanie przekracza prędkość, wcześniej trzy osoby piły wódkę – nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, czy wśród nich była kobieta prowadząca auto.

Źródło: Panorama Kutna