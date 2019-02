TVP odcina się od Jaoka po ataku na Magdalenę Ogórek. „Robił materiał do swojego programu internetowego”

Telewizja Polska zapewniła, że Mikołaj „Jaok” Janusz w sobotę wieczorem nie został wysłany do protestujących przez TAI. Jak twierdzi TVP, dziennikarz pracował nad materiałem do swojego programu internetowego a nie dla telewizji publicznej.

Jaok od niedawna pracuje w TVP, jednak szerzej znany jest z kanału Pyta.pl na YouTube. W sobotę wieczorem pojawił się wśród protestujących pod siedzibą TVP. Dziennikarz informował, że podobnie jak Magdalena Ogórek, został zaatakowany, gdy „przebrał się za lewaka” i dołączył w takim stroju do protestu.

„Pan Mikołaj Janusz, performer i dokumentalista, znany z prześmiewczych materiałów zamieszczanych w sieci, uczestniczył w proteście przed TVP aby zarejestrować materiał do swojego, internetowego programu. Nie był tam wysłany przez Telewizyjną Agencję Informacyjną i nie reprezentował TVP” – oświadczyła Telewizja Polska.

TVP podkreśliła, że Mikołaj Janusz uczestniczył w przeszłości – w ramach kanału Pyta.pl – „w kilkuset tego typu wydarzeniach”, zawsze „działając na pograniczu satyry i performance’u”. Dodała, że protestujący szybko rozpoznali Jaoka i agresywnie zareagowali na jego obecność.

„W wyniku przepychanki do jakiej doszło, Pan Janusz został poturbowany i zraniony, co zgłosił do właściwych organów” – czytamy.

Tonący brzydko się chwyta. Primo, zdjęcie nie jest stare tu macie sprzed chwili. Jeden konkretnie mi przykopał. Secundo, byłem w tym i jeszcze innych strojach na setkach demonstracji i jakoś nie wywoływało to szału, ale rozumiem, że zwierze da się sprowokować samym wyglądem. pic.twitter.com/W9m6rsUg8t — Mikołaj "Jaok" Janusz (@JaokJanusz) February 4, 2019

Jaok jednak twierdził, że zajście miało miejsce, gdy szedł do pracy – a nie w czasie realizowania materiału.

– Wczoraj próbowałem przyjść do redakcji, założyłem pół-żartem, pół-serio, taką brodę karnawałową i prawie udało mi się dostać do pracy, zostałem zaatakowany – mówił na antenie TVP.

.@JaokJanusz: zostałem uderzony w rękę i kopnięty w piszczel; gdyby ktoś mniejszy ode mnie znalazł się w tej sytuacji, to rozszarpaliby go chyba#wieszwiecej @tvp_info pic.twitter.com/TcWA30wkL4 — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) February 3, 2019

Źródła: gazeta.pl/Twitter