Wałęsa szykuje pozwy. „Łącznie nawet 20 osób”. Dostaną Cejrowski i Gwiazda, ale nie oni są pierwsi w kolejce

Lech Wałęsa będzie się domagał przeprosin za nazywanie go „płatnym donosicielem SB” czy „zdrajcą”. Pierwsze pozwy zostaną wysłane już jutro. Na liście tych których chce pozwać jest około 20 osób.

O tym, że Wałęsa chce iść do sądu poinformował Adam Domiński, prezes Instytutu Lecha Wałęsy, który prywatnie jest zięciem byłego prezydenta. Według jego słów pierwsze wezwania do opublikowania przeprosin zostaną wysłane już jutro.

Reprezentująca Wałęsą kancelaria prawna Świeca i Wspólnicy z Warszawy kieruje wezwania przedsądowe do prof. Zybertowicza,który pełni funkcję społecznego doradcy prezydenta Andrzeja Dudy. Zybertowicz nazwał Wałęsę „płatnym donosicielem SB”, który „ludzi, którzy mówili prawdę o jego przeszłości, chciał zniszczyć”.

Drugie pismo trafi do satyryka Jana Pietrzaka, który z kolei w TV Republika mówił, że „Wałęsa to zdrajca, nie bohater i trzeba go ukarać”.

Wałęsa domaga się od Pietrzaka i Zybertowicza publikacji przeprosin za naruszenie jego dóbr osobistych oraz wpłatę 10 tys. zł na WOŚP.

Adam Domiński ujawnił też, że to dopiero początek planowanych działań. Kolejne wezwania zostaną wysłane, prawdopodobnie w marcu, do Wojciecha Cejrowskiego i Andrzeja Gwiazdy ale na liście tych, których Wałęsa zamierza pozwać, jest około 20 osób.

– Naszym celem jest ochrona dobrego imienia Lecha Wałęsy, bo on jest dziedzictwem Solidarności – powiedział Domiński.

Źródło: Wirtualna Polska