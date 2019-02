Wieczór grozy w Los Angeles. „Śmigłowce wleciały pomiędzy budynki, słychać było wybuchy” [VIDEO]

Mieszkańcy centrum Los Angeles najedli się strachu gdy wojskowe śmigłowce wleciały pomiędzy budynki, a żołnierze zaczęli się desantować na dachu jednego z nich. Słychać było wybuchy. Okazało się, że to ćwiczenia amerykańskiej armii.

Formacja 11 śmigłowców wojskowych MH-6 Little Bird i MH-60A Black Hawk wleciała wczoraj wieczorem do centrum Los Angeles. Widok śmigłowców między budynkami oraz głośne odgłosy wybuchów zdumiały i przestraszyły okolicznych mieszkańców.

Wojskowy Black Hawk nadleciał nad jeden z budynków przy Wilshire Boulevard i przeprowadził desant żołnierzy jednostek specjalnych. Niektóre śmigłowce latały pomiędzy budynkami.

What the fuck was that!? Were those military helicopters!? Those were too close to us. #LosAngeles #LA pic.twitter.com/MFZe9KEckK

— Leslie Skellington (@MizSkellington) 5 lutego 2019