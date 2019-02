Andrzej Duda przyłapany na zakupach w Auchan. Nagranie z Prezydentem wywołało szok w Internecie [VIDEO]

Prezydent Andrzej Duda sam robi zakupy w Auchanie. Jeden z Ukraińców nagrał to zdarzenie na komórce. Jego film stał się hitem an Ukrainie, obejrzało go ponad 1,6 miliona razy!

Jak widzimy na nagraniu Ukrainiec mieszkający w Polsce nagrał prezydenta Andrzeja Dudę, który robi zakupy w jednym z supermarketów w Krakowie.

Mimo, że film został nagrany i udostępniony przed Bożym Narodzeniem, dopiero teraz cieszy się olbrzymią popularnością wśród polskich internautów. Wcześniej bił rekordy popularności na Ukrainie.

W komentarzach Ukraińcy są pełni podziwu, dla prezydenta Polski. Nie mieści im się w głowie, by Poroszenko sam robił zakupy.

Źródło: Facebook