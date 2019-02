Gdańsk to jej prywatny folwark? Urzędnicy i miejskie instytucje pomagają Dulkiewicz w zbieraniu podpisów. „Coraz bardziej się pogrąża”

Gorąco wokół wyborów w Gdańsku. Choć jesteśmy dopiero na etapie rejestracji komitetów i składania podpisów, już teraz wybory uzupełniające w Gdańsku zmieniły się w cyrk. Mimo zarejestrowania wcześniej komitetu i złożeniu podpisów, teraz Dulkiewicz zbiera podpisy pod nowym komitetem.

Przypomnijmy, że w wyborach uzupełniających w Gdańsku wystartować ma Aleksandra Dulkiewicz, czyli była wiceprezydent miasta, w czasie kiedy rządził nim Śp. Paweł Adamowicz. Dulkiewicz zarejestrowała jednak komitet niezgodnie z prawem o czym informował Grzegorz Braun.

Braun złożył skargę do PKW, które uznało – bez podstawy prawnej – że Dulkiewicz może zmienić nazwę komitetu i podpisy będą dalej ważne. Na to działanie Braun złożył odwołanie do Sądu Najwyższego, który póki co sprawy nie rozpatrzył.

Przedstawiciele Dulkiewicz podkreślali, że skarga została złożona niezgodnie z prawem, jednak ewidentnie obawiają się wyroku SN który sprawi, że nie będzie ona mogła wystartować w wyborach. W związku z tym zbierają podpisy pod nowym, wcześniej niezarejestrowanym komitetem wyborczym. Nie wiadomo też co z komitetem, którego sprawą ma zająć się Sąd Najwyższy.

Wygląda więc na to, że wybory w Gdańsku już teraz zamieniły się w cyrk. Co więcej w Internecie pojawiają się informacje o kolejnym złamaniu prawa przez Dulkiewicz poprzez wykorzystywanie urzędników i instytucji publicznych do zbierania podpisów. – To jest prywatny folwark – pisze o Gdańsku były kandydat na prezydenta Kacper Płażyński.

Okazuje się, że w zbiórkę podpisów dla Aleksandry Dulkiewicz zaangażowane są miejskie instytucje takie jak Oddział Muzeum w Gdańsku.

To jest niesamowite. To jest prywatny folwark. pic.twitter.com/ILvFRfKkwc — Kacper Płażyński (@KacperPlazynski) February 6, 2019

Wg urzędniczki UM Komisarz Dulkiewicz wygoniła pracowników na miasto do zbierania podpisów pod jej kandydaturą na wypadek uwzględnienia przez SN wniosku Brauna. — @KWyszkowski (@KWyszkowski) February 6, 2019

Sprawę komentuje również redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”. – À propos bajzlu p. Dulkiewicz. Czy można zbierać podpisy na komitet, który nie jest zarejestrowany? Chyba nie. Czy urzędnicy muzealni mogą prowadzić zbiórkę? Chyba nie. Wygląda na to, że p. Dulkiewicz coraz bardziej się pogrąża – napisał Tomasz Sommer.

À propos bajzlu p. Dulkiewicz. Czy można zbierać podpisy na komitet, który nie jest zarejestrowany? Chyba nie. Czy urzędnicy muzealni mogą prowadzić zbiórkę? Chyba nie. Wygląda na to, że p. Dulkiewicz coraz bardziej się pogrąża. Tego się nie da rozsupłać. — Tomasz Sommer (@1972tomek) February 6, 2019