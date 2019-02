Gwiazda disco polo na scenie razem z Dodą? Jeszcze niedawno piosenkarka nie miała o nim najlepszego zdania

Czy na koncercie „Artyści przeciw nienawiści” organizowanym przez Dodę pojawi się jeden z najbardziej znanych zespołów disco-polo w Polsce? – Oczywiście weźmiemy w nim udział – deklaruje Sławomir Świerzyński.

Po śmierci Pawła Adamowicza Doda postanowiła zorganizować koncert „Artyści przeciw nienawiści”. Udział w konkursie potwierdziło już wielu artystów, ciągle jednak nie są znane szczegóły wydarzenia, a tragiczna śmierć Prezydenta Gdańska nie wybrzmiewa już tak głośno w przestrzeni publicznej.

Idea koncertu nie wszystkim się spodziewała, a niektórzy oskarżyli wręcz Dodę, że próbuje wykorzystać śmierć Adamowicza do promowania własnej osoby. Ta jednak się tym nie przejęła i z pomysłu się nie wycofuje.

Pojawiły się również głosy wsparcia i deklaracje chęci udziału w koncercie. Jedną z osób, która wyraziła gotowość wzięcia udziału jest Sławomir Świerzyński, wokalista legendarnego zespołu disco-polo Bayer Full.

– Dobrze dziewczyna śpiewa, a ja śpiewam tylko z tymi, co dobrze potrafią śpiewać. Jeśli tylko zespół Bayer Full otrzyma zaproszenie do udziału w koncercie „Artyści przeciw nienawiści”, to oczywiście weźmiemy w nim udział – powiedział Świerzyński w rozmowie z „Super Expressem”.

Lider Bayer Full ma już nawet pomysł na to, jaką piosenkę mógłby zaśpiewać. – Myślę, że piosenkę „Wszyscy Polacy to jedna rodzina” powinniśmy tam wykonać – powiedział. Problemem może być jednak stosunek Dody do tego gatunku muzycznego.

Jeszcze kilka lat temu, kiedy moda na disco-polo powróciła, Doda nie wyrażała pochlebnego zdania na temat artystów tego nurtu. – Mnie zaskakuje to, że teraz wraca moda na disco polo (…) Nie wiem, czy się wyprowadzić z kraju, czy przeczekać po prostu tę tragiczną modę – mówiła trzy lata temu.