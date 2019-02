HIT Internetu! Głos „chrześcijańskiej Europy” czy szurii? Ważny działacz Prawicy RP przekonuje, że człowiek nie jest ssakiem

Okazuje się, że nazywanie się „głosem chrześcijańskiej Europy” nie przysparza wiedzy. Piotr Strzembosz, jeden z bardziej rozpoznawalnych członków partii Prawica Rzeczypospolitej na Twitterze w przekonywał, że człowiek nie jest ssakiem…

Polityk z partii Marka Jurka wziął udział w twitterowej dyskusji na temat tego, jakie podejście powinno być do seksu w społeczeństwie. Chodziło o podejście do związków nieheteroseksualnych.

– Homoseksualizm to zaburzenie, nie norma. A to, że występuje w naturze, podobnie jak kazirodztwo czy pedofilia, to nic nie zmienia – pisał były radny Sejmiku Mazowieckiego Piotr Strzembosz.

Jednak w swojej argumentacji chyba się za bardzo zaplątał. W pewnym momencie popełnił gafę, której długo internauci mu nie zapomną.

– Człowiek ssie mleko matki, ale ssakiem nie jest – napisał Piotr Strzembosz na Twitterze. Oprócz tego z przekonaniem wyższości intelektualnej udostępnił link do Wikipedii na ten temat.

Na reakcje nie trzeba było długo czekać. – My naprawdę płacimy panu pensje? – pyta Krzysztof Golebiowski. – Najpierw porównuje Pan homoseksualizm do pedofilii, a teraz twierdzi, że człowiek nie jest ssakiem. Brawo – zauważa Katarzyna. – Jak ten pan w ogóle skończył szkołę podstawową pozostanie na zawsze zagadką – stwierdza użytkownik Syn_optyk. – Skoro Pan tak odleciał to jeśli nie zwierzęciem to może jest Pan dronem? – pyta 5th.

Oczywiście, wpadki się zdarzają. Jednak taki kaliber błędu poważnie szarpie wizerunek faktycznej prawicy w Polsce. W końcu to jest błąd na poziomie szkoły podstawowej.

