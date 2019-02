Internauci nie wierzą w dziecko Janachowskiej. „Czy tak wygląda kobieta w szóstym miesiącu ciąży”. Padają sugestie, że urodzi je surogatka [FOTO]

23 stycznia Izabela Janachowska pochwaliła się, że razem z mężem Krzysztofem Jabłońskim spodziewają się dziecka, które ma urodzić się wiosną. Obecnie prezenterka TVN Style, tancerka i ekspertka od mody ślubnej przebywa w Dubaju. Opublikowane przez nią na Instagramie zdjęcia wywołały burzę.

„Nic tylko pozazdrościć małego brzuszka!”, „Pięknie!!! A gdzie brzuszek?”, „Kochana ślicznie wyglądasz ciąża Ci służy” – piszą autorzy w komentarzach. Nie wszystkie jednak są tak łagodne. Jedna z internautek zasugerowała, że Janachowska wcale nie jest w ciąży, a dziecko urodzi za nią inna kobieta.

„Coś mi się zdaje, że dziecko urodzi surogatka. Powiedziałaś w telewizji, że dziecko urodzi się na wiosnę. Rozumiem mały brzuszek, ale u Izy ewidentnie brzucha brak! Coś mi się zdaje, że cała ta ciążą to ściema. Oczywiście dziecko będzie na wiosnę, tylko nie Iza je urodzi. Nic do tego nie mam, tylko po co ściemniać!” – napisała pod zdjęciem.