Koledzy doradcy Biedronia sztucznie pompują „Wiosnę”? Wcześniej pompowali Palikota. Realne wyniki sondażu wyglądają zupełnie inaczej

Nie milkną echa wczorajszego sondażu poparcia dla partii politycznych przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown, w którym ugrupowanie „Wiosna” założone przez Roberta Biedronia uzyskało dwucyfrowy wynik. Marcin Palade zwraca uwagę na ciekawy aspekt.

Znany socjolog i specjalista od analizy wyborczych preferencji, Marcin Palade, zwrócił uwagę na podobieństwo obecnej sytuacji do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Partia Europa Plus wywodząca się z Ruchu Palikota wkrótce po swoim powstaniu zanotowała zaskakujące 17% poparcia.

Co łączy te dwa przypadki? Sondaż przeprowadzała ta sama firma badawcza czyli Kantar Millward Brown,znany wówczas jako Millward Brown, a zleceniodawcą był także TVN.

Było już z mojej strony dobranoc, ale pozwólcie jeszcze przypomnieć jedno zdarzenie. Wiecie w sondażu dla jakiego programu informacyjnego na początku kampanii do PE w 2014 Europa Plus (dawny Ruch Palikota) miała na starcie 17% poparcie? — Marcin Palade (@MarcinPalade) 5 lutego 2019

A tak wyglądają wyniki tego sondaży kiedy odrzucimy odmowy odpowiedzi.

To nie koniec przypadków. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku Nowoczesnej Ryszarda Petru. Ogniwem spajającym wszystko w całość jest Jakub Bierzyński.

Jest on założycielem SMG/KRC, które później przekształciło się w Millward Brown. Bierzyński był także doradcą Ryszarda Petru, a obecnie jest doradcą … Roberta Biedronia.

Jakub Bierzyński nie pracuje obecnie w Kantar Millward Brown. Dziennikarz Polskiego Radia ,Marcin Dobski , sugeruje, że pompowaniem Biedronia zajmują się jego byli koledzy.