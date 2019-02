Legenda polskiej muzyki walczy o życie! W ciężkim stanie trafił do szpitala. Nie wstaje z łóżka, jest bardzo osłabiony

Jeszcze kilka dni temu przygotowywał się do koncertów, a dziś walczy o życie. Stan Borys w ciężkim stanie trafił do szpitala. Lekarze podejrzewają udar.

Tego na prawdę nikt się nie spodziewał. Mimo, że Polska gwiazda ma już 77-lat w mediach wyglądał na prawdziwy okaz zdrowia. Udzielał licznych wywiadów telewizyjnych i radiowych oraz koncertował, a teraz nie jest w stanie podnieść się ze szpitalnego łóżka.

„Jestem cały czas przy Stanie. Mam nadzieję, że najgorsze już za nami. Walczyliśmy o jego życie, a teraz walczymy o zdrowie. Dziękujemy wszystkim za ciepłe słowa i myśli” – mówi na łamach Super Expressu, partnerka Stana, ukochana Ania Maleady, która cały czas czuwa przy jego łóżku.

Według wstępnych ustaleń, Stan Borys od pewnego czasu skarżył się na bóle głowy, które utrudniały normalne funkcjonowanie. Początkowo zrzucano to na smog, który panował w Warszawie, jednak z dnia na dzień sytuacja się pogarszała. W weekend artysta czuł się na tyle źle, że musiał zostać przewieziony do szpitala.

Obecnie stan piosenkarza jest określany jako stabilny, jednak jest on bardzo osłabiony i nie jest w stanie wstać ze szpitalnego łóżka. W najbliższych godzinach prawdopodobnie Borys zostanie przewieziony do innego szpitala, w którym to przejdzie szczegółowe badania.

Źródło: SE.pl / NCzas.com