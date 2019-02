Nie ma przypadków, są tylko znaki. Orzeł się przekręcił słuchając minister Zalewskiej. Wpadka z godłem na konferencji prasowej [VIDEO]

Podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów doszło do niecodziennej sytuacji. W czasie przedstawiania nowego programu socjalnego „Posiłek w szkole i w domu” godło Polski umieszczone na mównicy minister Anny Zalewskiej… wywinęło orła.

Na wspólnej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego, minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz szefowej MEN Anny Zalewskiej zdarzyła się niecodzienna sytuacja. Orzeł przytwierdzony do mównicy minister edukacji odkleił się. Szybko na ratunek pospieszyła pracownica KPRM i zdjęła godło Polski.

Stało się to w czasie, gdy minister Rafalska mówiła o szczegółach nowego programu. Zakłada on m.in. doposażenie i poprawę standardu stołówek szkolnych oraz wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.

Pomoc przeznaczona jest nie tylko dla dzieci i młodzieży, lecz także dla osób dorosłych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, czyli tych, które spełniają warunki otrzymywania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe.

Konferencja prasowa na temat rządowego projektu „Posiłek w szkole i domu”, a tu nagle złośliwość przedmiotów martwych albo takie niedopatrzenie logistyczne… pic.twitter.com/gLnGozGNPj — stumbras (@stumbras3) February 5, 2019

Według rządowych szacunków z programu skorzysta ok. 1 300 000 osób. Podatnicy w ciągu pięciu lat zapłacą za ten program 2,75 mld zł.

Źródła: nczas.com/Twitter