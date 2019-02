Tak radzi sobie następca słynnego „humvee”. Amerykańska armia opublikowała film z testów [VIDEO]

Ten samochód zna praktycznie każdy. „Humvee” był nieodłącznym symbolem amerykańskiej armii przez wiele lat. Teraz tę rolę przejmuje godny następca.

HMMWV, a potocznie „humvee” to jeden z najbardziej znanych samochodów terenowych w historii. Nazwa stanowi akronim od angielskiego high-mobility multipurpose wheeled vehicle, czyli wielozadaniowy pojazd kołowy o wysokiej mobilności. Konstrukcja powstała w latach 80 ubiegłego stulecia.

Aktualnie zastępują je nowe pojazdy, które powstały w ramach programu Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). Zwyciężył w nim Oshkosh ze zmodyfikowanym na potrzeby programu modelem L-ATV. Pierwsze pojazdy zamówiono w 2016 roku ale właśnie w 2019 mają osiągnąć wstępną gotowość operacyjną.

U.S. Army opublikowała na swoim profilu na Twitterze film, na którym można obejrzeć jakim testom poddawany jest Oshkosh

Check out the #USArmy's newest piece of #ArmyTech, the Joint Light Tactical Vehicle.

U.S. Army video by Staff Sgt. Felix Fimbres

