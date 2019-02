Wiemy, ile PiS-owska spółka miała zarobić na „wieżach Kaczyńskiego”. „Byliby jedną z najbogatszych partii w Europie”

Austriacki biznesmen Gerald Birgfellner w czasie rozmów dotyczących inwestycji spółki Srebrna podał kwotę dochodów, jaką firma mogłaby uzyskać z budowy dwóch wież na działce przy ulicy Srebrnej w Warszawie. Informacje pochodzą z kolejnych zapisów rozmów Austriaka w politykami PiS, opublikowanymi przez Gazetę Wyborczą.

Austriacki biznesmen wyliczył koszt inwestycji na 250 mln euro plus 46 mln euro za działkę czyli ok 1,3 mld złotych. Za te pieniądze miały powstać dwie bliźniacze wieże, wysokie na ok. 190 metrów każda. W planach był m.in. trzypoziomowy garaż, a powyżej czwartego piętra olbrzymia sala kongresowa.

Birgfellner sugerował, że zajmie się całością inwestycji. „Zwykle to, co robię, to jest planowanie, budowa, pozyskanie najemców i sprzedaż. I to jest rezultat, zysk. Ponieważ nie chcemy sprzedawać, mamy przyjemny dochód miesięczny. Bardzo dobry dochód. Policzyłem, że dochód z hotelu rocznie to 11 milionów euro, plus biura. Biura dają kolejne 8 milionów” – mówił w czasie nagranej rozmowy. Kwoty są podane w euro.

Całość dochodów wyniosła by więc 19 mln euro rocznie, czyli ponad 81 mln złotych. To niemal trzy razy tyle, ile wynosi dotacja z budżetu dla PiS (29,7 mln zł). Całość dochodów partii wyniosła w 2016 roku 56,5 mln zł (dotacja plus subwencja, składki, kredyt itp.). Z dochodami ze Srebrnej dałoby to kwotę niemal 140 mln złotych, czyli niemal 33 mln euro.

Postawiło by to PiS w gronie najbogatszych partii w Europie. Dochodami partia Jarosława Kaczyńskiego ustępowała by jedynie takim finansowym potentatom jak niemieckie CDU czy SPD (ok. 48 mln euro rocznie).