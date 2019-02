Wyścig z czasem w Gdańsku. Dulkiewicz zbiera nowe podpisy pod swoją kandydaturą. Wszystko przez skargę Brauna do Sądu Najwyższego

Podczas wczorajszej konferencji prasowej Grzegorz Braun poinformował, że komitet p. Aleksandry Dulkiewicz – kandydatki na kandydatkę na urząd prezydenta miasta – został zarejestrowany niezgodnie z prawem. PKW przyznało rację Braunowi, ale dało Dulkiewicz czas na naprawienie tego błędu. Po tym Braun wniósł skargę do Sądu Najwyższego, a Dulkiewicz zaczęła zbierać nowe podpisy, ale po kolei.

Przypomnijmy, że Grzegorz Braun, złożył zawiadomienie w PKW dotyczące niezgodnej z prawy rejestracji komitetu WW Wszystko Dla Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. – Przed wyborami uzupełniającymi na urząd miasta tego miasta, obłożony jestem lekturą między innymi aktów prawnych. Ciekawe szczegóły kryje kodeks wyborczy – mówił Braun.

– Zwrócili mi uwagę nasi prawnicy na paragraf 3 art. 95 kodeksy wyborczego. Czytamy tam, że nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców muszą być różne od nazw lub skrótów nazw partii politycznych lub organizacji wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru prowadzonych przez właściwy organ – tłumaczył.

– Żaden komitet wyborczy wyborców nie może się nazywać tak jak istniejąca już organizacja społeczna czy polityczna, stowarzyszenie czy partia (…) Komitet Wyborczy Wyborców jednego z moich kontrkandydatów a konkretnie kontrkandydatki, Komitet Wyborczy Wyborców – Wszytko dla Gdańska, nosi nazwę identyczną jak stowarzyszenie o tej właśnie nazwie – podkreślił Braun, który również będzie ubiegał się o urząd Prezydenta Gdańska.

Stanowisko PKW w tej sprawie

– PKW stwierdza, że komisarz wyborczy w Gdańsku (…) powinien wezwać komitet „Wszystko dla Gdańska” do zmiany nazwy na spełniającą wymogi (…) Kodeksu wyborczego, w terminie pięciu dni od dnia otrzymania wezwania – powiedział przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński.

– Komitet musi złożyć nową nazwę. Nie jest to problem, to jest dodanie wyrazu czy coś takiego i natychmiast kandydata rejestrują – zaznaczył. Jak dodał, jeśli wyznaczony termin zostanie dotrzymany, to „nie powinno być problemu”.

Skarga Grzegorza Brauna do Sądu Najwyższego

We wtorek Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna złożył skargę do Sądu Najwyższego na uchwałę PKW, która pozwala na uznanie za ważne podpisów poparcia zbieranych w wyborach na prezydenta Gdańska przez komitet wyborczy Aleksandry Dulkiewicz, po zmianie nazwy jej komitetu.

Pełnomocnik KWW Grzegorza Brauna Włodzimierz Skalik uważa, że podpisy zbierane przez KWW „Wszystko dla Gdańska” pod stara nazwą „nie mogą być uznane jako podpisy” komitetu Wyborczego Dulkiewicz pod zmienianą nazwą. Jak dodał, „fakt złożenia skargi wstrzymuje realizację uchwały PKW, która powinna zostać niezwłocznie unieważniona przez Sąd Najwyższy”.

Tę kwestię wyjaśniał też mec. Stefan Hambura, reprezentujący KWW Grzegorza Brauna. – Wniesienie skargi wstrzymuje wykonanie uchwały PKW w zakresie, którego dotyczy skarga – powiedział. Dodał, że Sąd najwyższy ma siedem dni na rozpatrzenie skargi.

W oczekiwaniu na decyzję Sądu Najwyższego Dulkiewicz zbiera nowe podpisy

Wyrok Sądu Najwyższego jeszcze nie zapadł, jeżeli jednak nie dojdzie tu do bezprecedensowego nagięcia prawa, by pomóc jednemu z kandydatów, to Dulkiewicz będzie musiała złożyć nowe podpisy pod komitetem o zmienionej nazwie. Problem w tym, że ustawowy termin mija dziś, tj. w środę o północy.

Właśnie w środę przedstawiciele komitetu Dulkiewicz podkreślali, że skarga KWW Grzegorza Brauna na uchwałę Komisji Wyborczej do Sądu Najwyższego nie została złożona w trybie przewidzianym prawem. – W związku z tym podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna bez potrzeby merytorycznego rozpoznania – przekonywał Piotr Grzelak, prezes Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska.

Jednocześnie wobec niepewności co do decyzji Sądu Najwyższego rozpoczęto zbiórkę nowych podpisów. – Będziemy zbierać podpisy na prośbę mieszkańców po wielu telefonach i w obawie o to, co może się wydarzyć oraz z braku zaufania do tego, co się wydarzyło – mówi Grzelak. W ciągu jednego dnia przedstawiciele komitetu muszą zebrać 3 tysiące podpisu, co nie powinno stanowić dla nich problemu.

Wg urzędniczki UM Komisarz Dulkiewicz wygoniła pracowników na miasto do zbierania podpisów pod jej kandydaturą na wypadek uwzględnienia przez SN wniosku Brauna. — @KWyszkowski (@KWyszkowski) February 6, 2019

