Austriacki kardynał oszalał. „Jestem poruszony tęsknotą par homoseksualnych za małżeństwem, zaakceptowaliśmy to już wcześniej”. Krytykuje też celibat w Kościele i wyznaje, że jest dzieckiem rewolucji 1968 roku

Formalnie katolicki kardynał Christoph Schonborn w ostatnim wywiadzie dla „Stern” wyznał, że jest poruszony tęsknotą par homoseksualnych za małżeństwem. Zastanawia się także, czy „celibat tak wiele znaczył dla Jezusa”. Ponadto podkreślił, że sam jest dzieckiem tzw. rewolucji seksualnej 1968 roku.

W rozmowie ze „Stern” kardynał Schonborn powiedział, że Kościół katolicki rzekomo akceptuje przypadki legalizacji tzw. małżeństw LGBTcośtam przez rządy państw.

– Tak po prawdzie to akceptowaliśmy to już znacznie wcześniej. Podnosimy głos jedynie wtedy gdy uważamy, że wyznaczony dla całego społeczeństwa kierunek jest naszym zdaniem zły – powiedział austriacki kardynał.

– Osobiście jestem poruszony, kiedy w czasach braku zainteresowania małżeństwem, pary które wykazują pociąg do osób tej samej płci pragną wejść w najwyższą formę partnerstwa – powiedział kardynał Schonborn zapytany o to, co sądzi o homoseksualnych parach domagających się statusu małżeństwa. Jego zdaniem pary LGBT „są świadkami, że małżeństwo to najwyższe dobro”.

Hierarcha odniósł się też do celibatu w Kościele katolickim, który – przypominamy – jest zakazem wchodzenia w związek małżeński i nie wynika z dogmatów, ale z praktyki i problemu z dziedziczeniem.

Zapytany o to, czy Jezus przywiązywał do celibatu dużą wagę, kard. Schonborn powiedział, że „też się Go o to pyta”. W tym kontekście brzmią mu rzekomo w głowie inne słowa Jezusa, „nie lękajcie się”.

Kardynał Schonborn podkreślił, że w latach 60-tych XX w. jego poglądy polityczne sytuowane były po lewej stronie, a on sam należy do „generacji 68”.

Jak podaje amerykański portal LifeSiteNews, w ostatnich miesiącach na hierarchę spadła fala krytyki gdy wyszło na jaw, że w ostatnich 10 latach miał brać współudział w tuszowaniu skandali obyczajowych duchownych w diecezji Gurk-Klagenfurt. W Klagenfurcie trwa obecnie wizytacja apostolska mająca wyjaśnić okoliczności sprawy.

Źródła: pch24.pl/nczas.com