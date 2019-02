Był gwiazdą programu TVN. Dziś walczy o życie. W dramatycznym wpisie prosi o modlitwę [VIDEO]

Finalista programu „Mam talent” emitowanego na antenie TVN w Wigilię usłyszał okrutną diagnozę. Młody mężczyzna zmaga się z nowotworem serca z przerzutami do wątroby. Iluzjonista jest już po operacji i rozpoczął chemioterapię.

Tomasz Kabis to młody iluzjonista z Katowic, który w 2017 roku podbił znany program stacji TVN „Mam Talent”. W nim doszedł aż do finału, którego co prawda nie wygrał, jednak dzięki zyskanej popularności mógł zacząć podróżować po Polsce z własnymi pokazami.

Wszystko układało się świetnie w życiu młodego mężczyzny aż do grudnia ubiegłego roku, kiedy usłyszał brutalną diagnozę: nowotwór serca. Po kilku tygodniach okazało się, że rak zajął nie tylko serce, ale dał też przerzuty do wątroby.

– Dzisiaj światowy dzień walki z rakiem. Niestety w Wigilię okazało się, że dzisiejszy dzień to również moje święto. Teraz już tak oficjalnie, bo często chwaliłem się tym co dobrego u mnie to teraz odwrotnie – napisał na Facebooku 4 lutego.

Artysta zaapelował też o wsparcie modlitwą, a po jego wpisie można odnieść wrażenie, że mężczyzna nie poddaje się i stawia czoła śmiertelnej chorobie. – Diagnoza jak na zdjęciu, wczoraj jeszcze wykryli przerzuty do wątroby. Kto wierzący proszę o modlitwę, kto nie, niech trzyma kciuki – napisał Kabis.

– Dzisiaj pierwsza dawka chemii, mam nadzieję będzie ok. Mam wielką motywację do zdrowienia, leżąc już jakiś czas po operacji ciągnie mnie na scenę jak jeszcze nigdy (…) Czas na największą sztuczke w moim życiu „abrakadabra i raka nie ma” – dodał mężczyzna.

https://www.youtube.com/watch?v=YC2jDYH-oa4