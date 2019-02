Farage srogo masakruje Tuska po słowach o Brexicie. „Będziemy wolni od arognackich łobuzów jak Ty”

Po swoich słowach o Brexicie Donald Tusk znalazł się w ogniu krytyki. Krytykuje go zdecydowana większość mediów brytyjskich, a także polityków z Wielkiej Brytanii. Szczególnie ostro, w swoim stylu, wypowiedział się Nigel Farage.

– Zastanawiałem się, jak wygląda specjalne miejsce w piekle dla tych, którzy promowali Brexit bez nawet szkicu planu tego, jak go bezpiecznie przeprowadzić – powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Jeden z liderów kampanii za wyjściem z Unii Europejskiej i były przewodniczący eurosceptycznej Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) Nigel Farage zareagował na Twitterze na wypowiedź Tuska.

Farage napisał, że „po brexicie będziemy wolni od niewybieralnych, aroganckich łobuzów takich jak Ty i sami będziemy rządzić się w naszym kraju”. „Dla mnie to brzmi jak raj” – dodał.

After Brexit we will be free of unelected, arrogant bullies like you and run our own country.

Sounds more like heaven to me. https://t.co/pTOEmKWJpn

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) February 6, 2019